Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте

Украинская армия продолжает наступление на Юге. За два с половиной месяца боев Силам обороны удалось освободить 11 населенных пунктов. Иностранные медиа, цитируя западных чиновников, все чаще подвергают сомнению успешность продвижения ВСУ. Что усложняет скорее освобождение территорий на Юге и чего можно ожидать от нашего наступления – ниже в материале РБК-Украина.

Украинская наступательная операция уже длится более двух месяцев, принеся пока ограниченные успехи. Силам обороны удалось за это время освободить 11 населенных пунктов. Нынешние достижения сильно расходятся с общественными ожиданиями и с тем, как будущую битву описывали западные СМИ. Вместо стремительного прорыва украинские воины вынуждены вести кровопролитные бои за сельские улицы и окопы.

Этому есть как объективные, так и субъективные причины. Однако даже предварительные выводы относительно результатов этой кампании делать слишком преждевременно. Что точно можно с уверенностью сказать, это, первое – она непременно повлияет на дальнейший ход войны. Во-вторых, освобождение украинских территорий не завершится только этой операцией. Третье – самая тяжелая и горячая фаза наступления еще впереди, битва на Юге еще не достигла кульминации.

Бои оживились

В начале июня украинские войска пытались продвинуться на трех смежных направлениях на Юге – со стороны Каменского – Степного, со стороны Орехова – Малой Токмачки и от Великой Новоселки. Однако эти направления ударов для россиян были хорошо предсказуемы и у них было по меньшей мере семь месяцев, чтобы к ним подготовиться. Украинская армия наткнулась на многоуровневую оборону врага, которую приходится прогрызать метр за метром.

С конца июля наступательные действия на Юге, похоже, оживились. New York Times со ссылкой на американских чиновников писало, что ВСУ якобы определились с направлением главного удара – это дирекция Токмак - Мелитополь. Так это или нет – пока трудно сказать наверняка.

Действительно, на Мелитопольском направлении – в районе Работино, Новопрокоповки и Вербового – украинские войска ближе всего – фактически вплотную подошли к главной линии российской обороны. По неофициальной информации, оккупанты уже почти не контролируют Работино, однако готовятся к ожесточенной обороне Вербового, перебрасывая в этот район свои резервы.

Украинская армия тоже постепенно начинает вводить подкрепление. Издание Forbes сообщило, что на этом направлении вступила в бой 82-я десантно-штурмовая бригада, оснащенная БМП Marder, ББМ Stryker и танками Challenger-2, которые до сих пор мы не видели на фронте. В общей сложности, по неофициальной информации, примерно половину из 12 новых бригад, которые готовили для наступления, еще не вводили в бой.

Другое направление, где ситуация для наших войск развивается с осторожным оптимизмом – это локация на границе Запорожской и Донецкой областей. За Урожайным, которое удалось недавно освободить, идет село Заветное Желание, а дальше – Старомлиновка – ключевой узел обороны противника перед главной линией обороны на этом участке фронта. С начала наступательной операции на Юге именно на этом направлении наши воины смогли освободить самую большую площадь территории.

Украинским войскам удалось больше всего продвинуться на Бердянском направлении (фото: GettyImages)

Кроме того, украинские войска недавно провели успешные атаки еще на одном участке – к югу от Угледара. И плюс известно о не менее трех небольших плацдармах на левобережье Херсонщины, что также следует рассматривать в контексте наступательной операции на Юге. Вряд ли десантирование через Днепр станет направлением основных усилий украинской армии – такая операция требует слишком много сил и средств. Однако, вероятно, она сыграет свою роль по мере того, как Силы обороны будут продвигаться к Азовскому морю.

На Востоке украинская армия продолжает наступательные действия на флангах Бахмута. По большому счету этот город не имеет стратегической военной ценности. Да – это участок сосредоточения многих путей. Но потеря этого города, за который Москва положила десятки тысяч бойцов, станет для нее больше символической неудачей и довольно громкой пощечиной. К тому же это отбрасывает Кремль далеко назад в попытке выйти на админграницы Донецкой области. Недаром враг постоянно стягивает туда резервы, чтобы удерживать позиции.

Пока украинское командование готовило операцию на Юге, российские штабисты решили начать свое наступление на Северо-востоке. Вероятно, этой активизацией противник преследует одну из нескольких целей: либо перетащить наши резервы, которые готовили для Приазовья, либо воспользоваться моментом и попытаться выровнять линию фронта по реке Оскол.

Сейчас наступательные действия оккупантов здесь сводятся к двум смежным направлениям – Купянскому и Боровскому. Наступая из района Сватового, оккупанты хотели рассечь нашу обороняющуюся группировку на левом берегу Оскола, одновременно выдавив ее с северо-востока в районе Купянска. На первом участке продвижение россиян было остановлено, хотя они все еще не прекращают попытки атаковать. А на второй – продолжаются напряженные бои в районе Синьковки.

Несмотря на то, что враг аккумулировал на этом участке фронта как минимум 50 тысяч войск – еще примерно столько же на Лиманском направлении – его шансы выглядят крайне туманно. Это, во-первых, не самая удобная местность для наступления, во-вторых, украинская армия готова давать отпор. В конце концов можно сделать осторожное предположение, что после Бахмута и на ближайшую перспективу россияне просто не способны к масштабным наступательным действиям. Однако, к сожалению, они все еще могут проводить эффективную оборону.

Действительно ли наступление идет не так

Темпы и масштаб украинского наступления на Юге все чаще описываются с пессимизмом в западных СМИ. Иностранная пресса со ссылкой на оценки американских чиновников говорит, что подготовленные за рубежом бригады продвигаются либо не так, либо не так быстро. Следует учитывать, что эти месседжи также дополнительно инспирируются и раздуваются и российскими ИПСО. На самом деле, наше наступление идет настолько успешно и быстро, насколько могло бы идти при существующих условиях и ресурсах. Все остальные оценки – исключительно результат завышенных ожиданий.

Первые попытки наступления в июне, которые наши бригады пытались проводить по общевойсковому подходу ведения боя, действительно несколько забуксовали. Суть этой тактики состоит в синхронной работе разных родов и видов войск – пехоты, артиллерии, наземных и воздушных сил. Военные аналитики Франц Стефан Гади и Майкл Кофман в материале для Economist привели пример: пока одна группа войск ведет короткий артиллерийский огонь по позициям врага, саперы расчищают путь, после чего под прикрытием огня выдвигаются солдаты.

Однако этот метод, которому наши бригады учились на Западе, не дал ожидаемого преимущества над врагом – не потому, что какая-то тактика хуже или лучше. А потому, что несколько недель – это слишком мало, чтобы ее освоить. Гади и Кофман отметили, что украинцы способны проводить общевойсковые штурмовые операции на уровне взвода, однако не на уровне роты или батальона.

Украинские войска изменили тактику наступления на Юге (фото: GettyImages)

На втором этапе наступления украинские войска изменили свою тактику – вместо движения под огнем на заминированные поля противника изматывают артиллерией. Кроме того, в ход идут малые группы, часто выдвигающиеся ночью. Уничтожаются вражеские огневые позиции, а их силы истощаются артиллерией настолько, что в российских провоенных пабликах уже начались нытья, что они не в состоянии что-либо противопоставить украинской контрбатарейной борьбе.

Западные чиновники считают (в частности, так недавно писало The Washington Post), что это, с одной стороны, уменьшает потери на поле боя. Но с другой – дает медленное и очень ограниченное продвижение. Однако если на кону перед украинским командованием – либо ускорить освобождение территорий, либо сохранить как можно больше наших военных – выбор очевиден.

Это только вершина всех преград. Задержка Запада с передачей необходимого вооружения дала россиянам время, чтобы возвести на Юге эшелонированные оборонительные позиции, растянутые на сотни километров. Движение войск осложняется многочисленными минными полями, которые еще одновременно враг накрывает огнем из вертолетов, дронов и артиллерии. Долгожданная западная бронетехника помогала сохранять жизнь личного состава после ударов и взрывов, но дальше экипажи нередко были вынуждены либо разворачиваться, либо бросать поврежденные машины и отступать назад.

Во время первой фазы наступления машины для разминирования становились первоочередной целью ударов врага. Хотя их и без того было передано недостаточно. Более того, иногда расчищенные от мин территории россияне снова забрасывали боеприпасами из беспилотников или артиллерии прежде чем туда заходили украинские подразделения.

Чтобы уберечь эту технику, наши воины начали применять новую тактику разминирования с помощью дронов и тепловизоров, фиксировавших нагретые под солнцем взрывные предметы, и нередко разминируют небольшие проходы вручную.

Другая проблема – это нехватка ПВО ближнего радиуса действия и, что еще более важно – авиации. Только после начала наступления партнеры приняли решение о начале обучения наших пилотов на современных истребителях. Следует ожидать, что первые эскадрильи этих самолетов могут появиться в Украине с нового года. Однако появление такой авиации два месяца назад могло бы значительно помочь в наступлении, отгоняя вражеские самолеты и разрушая оборонительные позиции противника.

Факторы неопределенности

По данным координатора группы Информационное сопротивление Константина Машовца, оккупанты развернули в Приазовье стотысячную группировку войск. Это может показаться непобедимой силой, опирающейся на многослойную систему обороны и преимущество в воздухе. Однако даже у такой группировки есть свои уязвимости, над которыми сейчас и работают украинские воины.

Пока выглядит так, что окно возможностей для кампании этого года открыто примерно до середины октября. Дальше погодные условия могут замедлить наступательные действия. Смогут ли за два месяца украинские военные достичь поставленной цели, перерезав сухопутный коридор в Крым – вопрос открытый. Западные медиа, цитируя американских чиновников, сомневаются в реалистичности этой задачи. Хотя, объективно, ответ может быть двояким.

Учитывая нынешние темпы продвижения наших бригад, вполне реалистичным может выглядеть гипотетический выход в Токмак, Васильевку или Волноваху на Юге и, например, возвращение Бахмута (или, правильнее сказать, руин Бахмута) – на Востоке. Однако если украинским воинам удастся поразить слабое место врага и его оборона начнет сыпаться – продвижение может оказаться более масштабным.

Украинские бригады все еще имеют шансы добиться успехов на юге, несмотря на скепсис западных СМИ (фото: GettyImages)

В одном из предыдущих материалов РБК-Украина уже объясняла, что от летне-осенней кампании будет зависеть дальнейшее течение войны. И в зависимости от достигнутых успехов она может развиваться по одному из нескольких сценариев. Сейчас есть основания говорить о третьем – среднем сценарии, согласно которому нашей армии удается реализовать лишь часть из намеченных целей наступления.

Одна из угроз этого сценария, на которой акцентируют и американские СМИ – если успехи Украины будут достаточно ограниченными, то мы услышим все больше голосов на Западе, которые будут выступать за прекращение военной поддержки и переговоры с Москвой. Некоторые республиканцы уже сейчас отказываются принимать просьбу Джо Байдена о выделении дополнительных 20,6 миллиарда долларов помощи. Правда, пока они в меньшинстве. Информированные собеседники в политических и военных кругах говорят, что остановки военной поддержки Запада не ожидается. Однако некоторые из них уточняют: "по крайней мере, до конца зимы".

Горизонт планирования и прогнозирования очень мал. То, как будут разворачиваться события в следующем году, будет зависеть по меньшей мере от двух значимых факторов. Первый – это новая волна мобилизации в России. До конца не понятно, что решат в Кремле, учитывая, что в марте следующего года состоятся очередные выборы Путина. Да, он мало считается с человеческими жизнями, но, как бы то ни было, его все равно волнует всенародная любовь и одобрение.

Второй важный фактор – это выборы президента США, во время которых Байден планирует сразиться за второй срок. Ход войны, так или иначе, будет в повестке дня кампании, ведь в украинскую армию уже вложены миллиарды долларов американских налогоплательщиков. И здесь вопрос в том, какую стратегию поведения выберет Белый дом, отража контратаки Дональда Трампа.

Вариантов у Вашингтона, по сути, всего лишь три. Или пытаться завершить войну до выборов с любым концом, выдав это за победу. Или же продолжать дозированно оказывать помощь, чтобы во время кампании можно было отчитываться, что при поддержке США украинские воины постепенно продолжают освобождать собственные территории. Или весной-летом форсировать предоставление всего необходимого вооружения, чтобы непосредственно перед американскими выборами Украина смогла зайти в Донецк, Луганск и освободить Крым, объявив решительную победу над Россией.