Почему волонтеры не смогут заменить государство: объяснение Притулы

Волонтерское движение имеет немало преимуществ над государственным аппаратом, но не может его заменить.

Например, по его мнению, предстоящая зима будет очень тяжелой, поэтому не стоит переоценивать возможности волонтерского движения, в частности, в вопросе поддержки населения в зимние месяцы.

"Любые волонтерские инициативы - это приправа к основному блюду - госбюджету. Как бы мы ни старались, у нас есть свои плюсы как у волонтерской среды, гибкость, логистика, оперативность, меньше бюрократии. Но если собрать бюджеты всех волонтерских организаций, я не знаю, будет ли это 5 процентов от того, что государство тратит на содержание армии", - отметил Притула.

По его словам, Фонд Притулы зимой готовится оказывать больше помощи украинцам, которые находятся на прифронтовых территориях, разрушенных войной.