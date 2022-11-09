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Почему волонтеры не смогут заменить государство: объяснение Притулы

Фото: волонтер Сергей Притула (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Волонтерское движение имеет немало преимуществ над государственным аппаратом, но не может его заменить.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал волонтер Сергей Притула.

Например, по его мнению, предстоящая зима будет очень тяжелой, поэтому не стоит переоценивать возможности волонтерского движения, в частности, в вопросе поддержки населения в зимние месяцы.

"Любые волонтерские инициативы - это приправа к основному блюду - госбюджету. Как бы мы ни старались, у нас есть свои плюсы как у волонтерской среды, гибкость, логистика, оперативность, меньше бюрократии. Но если собрать бюджеты всех волонтерских организаций, я не знаю, будет ли это 5 процентов от того, что государство тратит на содержание армии", - отметил Притула.

По его словам, Фонд Притулы зимой готовится оказывать больше помощи украинцам, которые находятся на прифронтовых территориях, разрушенных войной.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало рекомендации о том, как не замерзнуть дома без отопления.

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Сергей Притулаволонтери