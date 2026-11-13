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Почему военные уходят в СЗЧ: командир 82-й бригады указал на отношение к новобранцам

15:15 13.11.2026 Пт
2 мин
RBC.UA
Фото: Шеврон ВСУ (Getty Images)

Ненадлежащие условия и безразличное отношение к новобранцам могут стать одной из причин самовольного оставления воинской части (СЗЧ). Доверие к командирам формируется с первых дней пребывания бойца в подразделении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Егора Ноздрякова во время встречи командования ДШВ с журналистами.

По словам Ноздрякова, работа с пополнением начинается не только с боевой подготовки. Важно, чтобы после прибытия в подразделение военнослужащий получил надлежащие условия проживания, экипировку, питание и внимание командиров.

"Это человеческое отношение к новобранцам. Вот это самое главное", - подчеркнул он.

Командир объяснил, что обеспечение базовых потребностей и качественная подготовка помогают бойцу почувствовать уверенность в своем командовании.

Если же новоприбывшего оставляют без надлежащих условий и поддержки, он может потерять доверие к командирам. По словам Ноздрякова, такое отношение может подтолкнуть военного к самовольному оставлению части.

Он подчеркнул важность личного общения командиров с новобранцами. Вместе с надлежащим обеспечением и полноценной боевой подготовкой это помогает сформировать сплоченное подразделение.

Напомним, военный омбудсмен Ольга Решетилова ранее рассказывала, что больше всего случаев СЗЧ фиксируют среди недавно мобилизованных, которые проходят базовую общевойсковую подготовку или только прибыли в части и еще не участвовали в боях.

При этом она подчеркивала, что конфликты с командованием не являются единственной или главной причиной СЗЧ.

Также в Минобороны объяснили, что военных, которые добровольно вернулись после СЗЧ, можно привлекать к выполнению задач только после официального оформления. Для этого их должны зачислить в списки личного состава воинской части и обеспечить всеми видами обеспечения.

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