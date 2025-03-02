Почему восстановление "Северного потока-2" не "оторвет" Россию от Китая: в ЦПД дали объяснение

"Оторвать" Россию от Китая у США не получится. Они очень этого хотят, но китайская инициатива "Один пояс, один путь" продвигается на континенты благодаря инфраструктурным инвестициям. И дестабилизация Запада только сыграет на руку Пекину", - констатировал он.

По словам Коваленко, Россия продолжает оставаться сырьевым придатком для Китая.

"Не партнером, а именно придатком. А почему вдруг Пекин должен отказываться от использования РФ как придатка? Или, почему Россия должна отказываться от продажи энергоресурсов Китаю?" - задается риторическими вопросами военный.

Конечно, по его словам, можно ввести санкции, но пока у США нет плана кроме того, чтобы предлагать Москве альтернативу в сбыте энергоресурсов, поэтому "слухи о восстановлении "Северного потока-2" не просто так появились".

"Но даже такой сценарий не оторвал бы Россию от Китая, поскольку Пекин давно использует российские ресурсы на российской территории", - констатировал Коваленко.