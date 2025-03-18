Почему учителя не могут запрещать детям пользоваться телефонами: разъяснение омбудсмена

Роль гаджетов в образовательном процессе

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отмечает, что гаджеты могут быть полезным инструментом в обучении, если используются по назначению. Ученики могут работать с электронными учебниками, интерактивными приложениями, проводить исследовательскую работу. Они помогают разнообразить образовательный процесс, развивать медиаграмотность и предоставлять доступ к дополнительным знаниям.

Кроме учебных потребностей, телефоны выполняют важную функцию безопасности. Они позволяют детям оставаться на связи с родителями, что особенно важно в условиях военного положения и чрезвычайных ситуаций. Телефоны также могут использоваться для фиксации нарушений прав учащихся, случаев буллинга или насилия.

Возможные риски и негативные последствия

Вместе с положительными аспектами, бесконтрольное использование мобильных устройств в школе может иметь и негативные последствия. Они отвлекают от учебы, могут способствовать академической недобропорядочности, снижать уровень живого общения между учениками, провоцировать зависимость от гаджетов и способствовать кибербуллингу. Также дети могут иметь доступ к вредному контенту, что влияет на их поведение.

Проблемы с регулированием использования гаджетов в школах

Сейчас в Украине отсутствуют государственные нормативные акты, которые бы регулировали использование мобильных телефонов в школах. Это создает трудности для учебных заведений во внедрении единых правил пользования гаджетами. Например, возникают вопросы об ответственности за сохранность устройств, правовых оснований для их изъятия и определения границ правомерного контроля со стороны администрации школы.

Согласно закону "Об образовании", школы имеют автономию в принятии решений по организации образовательного процесса, однако отсутствие четких общегосударственных норм затрудняет разработку школьных правил пользования мобильными телефонами.

Необходимость законодательного урегулирования

Служба образовательного омбудсмена ранее отмечала необходимость создания нормативных актов, которые бы нормировали использование мобильных устройств в учебных заведениях. Она также исследовала международный опыт Германии, Франции, Польши, Швеции, Японии и Великобритании, где существуют четкие правила использования гаджетов в школах.

Учитывая современные вызовы, в том числе факторы безопасности, полный запрет мобильных телефонов в школах в Украине нецелесообразен. Однако необходимо выработать понятные правила их использования, которые бы позволяли совместить образовательные, безопасные и дисциплинарные аспекты, отмечает образовательный омбудсмен.