Почему не стоит покупать дешевую водку: ответ АІ на примере премиального бренда GreenDay

Цена начинается с честного спирта

Все водки изготавливаются из спирта, но спирт - разный.

GreenDay - это спирт исключительно класса "Люкс", который проходит строгий контроль по органолептике, химическому составу и уровню примесей.

А теперь простой вопрос: можно ли залить в бутылку спирт "Люкс", оплатить акциз, упаковать, доставить и при этом продать за 90 гривен, 45-70 % из которых может быть наценка торговой сети, и еще и остаться в плюсе? Ответ очевиден.

Акциз: 26,66 грн на старте

На каждую бутылку 0,5 л с крепостью 40% государство начисляет акциз - около 27 гривен, без НДС

Посчитайте: НДС 20, стоимость спирта, вода (а это отдельная технология подготовки), фильтрация (мы применяем многоуровневую), стеклобутылка, этикетка с защитой, зарплаты, логистика, амортизация, наценка торговой сети, которая может достигать 45-70%.

Фильтрация имеет значение

"Водка - не просто спирт и вода. Это вкус. Это отсутствие жжения. Это утро без головной боли", - отмечают в компании.

Green Day использует многоуровневую систему фильтрации, включая угольную, серебряную и мембранную. Это делает напиток мягким, сбалансированным и безопасным для организма.

GreenDay выбирает не цену - GreenDay выбирает человека

"Green Day не экономит на вашем здоровье, потому что уважает своих потребителей. GreenDay не боится конкуренции, потому что знает, что вкус, мягкость и качество - это то, что нельзя подделать по низкой цене. Да, это не самая дешевая бутылка на полке. Но вы можете быть точно уверены, что производитель производит водку, за которую не стыдно, - говорят в компании.

Green Day - выбор ответственного потребителя

На рынке, где можно "загубить подешевле", GreenDay сознательно идет другим путем.

Его производитель не предлагает массовый продукт. Он предлагает качество, стабильность и вкус, за который не стыдно и не нужно оправдываться.