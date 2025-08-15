Почему украинское вино не может стоить 70 гривен: объяснение экспертов винного бренда Villa UA

1. Себестоимость винограда

Качественный виноград для виноделия - не тот, что выращивается для еды. Это специальные сорта, требующие ухода, обработки от болезней, правильного сбора вручную и ограниченного урожая с гектара. Только расходы на выращивание винограда уже превышают 25-35 грн за литр будущего вина. И это без переработки, тары и налогов.

2. Виноделие - это технология и время

Процесс брожения, выдержки, фильтрации, стабилизации - это не простая операция. Хорошее вино не изготавливается за три дня. Оно созревает. Иногда - в бочках, иногда - в резервуарах. Все это требует оборудования, специалистов и времени.

3. Тара, упаковка, логистика

Стеклянная бутылка, пробка (или винтовая пробка), этикетка, акцизная марка, коробка для транспортировки, доставка - все это добавляет еще минимум 30-40 грн к стоимости единицы продукции.

4. налоги и акциз

Производство алкоголя в Украине облагается немалыми налогами - НДС, акцизный сбор, лицензии на производство и реализацию. Стоимость только акцизной марки составляет несколько гривен, а сумма налогов может достигать 20-30% от общей цены.

5 Маркетинг и розничная наценка.

Чтобы продукт попал в супермаркет или магазин, винодел платит маркетинговые сборы, участвует в акциях, а также оставляет часть дохода ритейлеру. Часто - это еще 30-50% от цены на полке. Так что же это за вино за 70 грн?

6. Настоящее украинское вино - о качестве, а не о демпинге

Украинские виноделы уже доказали, что могут создавать продукцию, которая получает награды на международных конкурсах. Но настоящее вино не может стоить дешевле бутылки воды. Качество имеет свою цену. И 70 гривен - это не цена вина, это цена иллюзии.