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Почему в Украине растет курс доллара: объяснение эксперта

Новина українською →
Среда 16 августа 2023 18:10
Почему в Украине растет курс доллара: объяснение эксперта Фото: эксперт объяснил, почему в Украине растет курс доллара (freepik.com)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

В Украине в последние дни начал расти курс доллара. Это связано с повышением спроса на валюту перед началом осени.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

Он отметил, что рост курса доллара прежде всего наблюдается в небанковских пунктах обмена валют, где его стоимость колебалась в диапазоне 37,70/38,00.

"Одним из факторов традиционно является ожидание: перед приближением осени, как правило, повышается спрос на валюту. Поэтому, не дожидаясь сентября, эти настроения уже конвертируются в дополнительный спрос на наличном рынке и влияют на курс", - объяснил Крохмаль.

Он уточнил, что дополнительным фактором также является и анонсированные Нацбанком Украины постепенные шаги насчет либерализации ограничений на валютном рынке.

"Участники рынка воспринимают их как еще одну причину для возможного ослабления гривны", - добавил эксперт.

Рост доллара

Напомним, курс доллара в Украине последние несколько дней продолжает активный рост. По состоянию на утро 16 августа средний курс доллара по Украине вырос на 10 копеек до 37,80 гривен.

При этом финансовые аналитики ожидают курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,26 грн/доллар.

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