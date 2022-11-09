Почему Украине важна поддержка Азии: объяснение Кулебы

"Азия - это беспрецедентные возможности для Украины, и наши дипломаты делают все, чтобы реализовать их на все 100%, обеспечить максимальные преимущества для нашей страны, строя взаимовыгодное партнерство с азиатскими государствами", - отметил Кулеба.

По его словам, развитие сотрудничества с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), в частности, экономической и торговой, является одним из приоритетов Азиатской стратегии Украины.

"АСЕАН - это невероятный человеческий потенциал (660 млн человек), старинные и впечатляющие культуры с тысячелетним наследием. Совокупный ВВП стран АСЕАН составляет 3,2 трлн долларов США, это пятая крупнейшая экономика в мире со среднегодовым темпом роста в 4,5%", - обратил внимание Кулеба.

Министр подчеркнул, Юго-Восточная Азия является стратегически важным регионом, стремительно развивающимся и очень быстро увеличивающим свой вес на международной арене.



"Украина как субъектное и сильное государство усиливает партнерство со странами АСЕАН, увеличивает политическое и дипломатическое присутствие в регионе. Государства Юго-Восточной Азии имеют значительный потенциал и перспективы. Развитие сотрудничества с ними - один из ключевых элементов нашей "наступательной" внешней политики ", - объясняет Кулеба.

Он также заявил, что работа на азиатском направлении уже в ближайшее время принесет Украине значительные преимущества и усилит наше государство - политически, дипломатично и экономически.

"Но украинские дипломаты уже меняют позицию наших партнеров в Юго-Восточной Азии, чтобы обеспечить тотальную изоляцию государства-агрессора, расширить географию наших союзников, которые будут принципиально помогать Украине - и словом, и делом", - отметил Кулеба.

В свою очередь, он обратил внимание, что Камбоджа с самого начала полномасштабной войны России против Украины заняла четкую позицию в поддержку нашего государства.

"Приверженность или хотя бы нейтралитет стран Глобального Юга - это последняя надежда Путина. Именно к ним обращался российский диктатор с абсолютно циничными и лживыми месседжами об "антиколониализме" и "новых центрах силы". А мы продолжаем наступать на дипломатическом фронте. Украинская дипломатия избавит Россию последних козырей на международной арене и возможностей продолжать агрессивную войну против Украины" , - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД напомнил, что экспорт украинских зерновых в страны Юго-Восточной Азии составляет 1 миллиард долларов.

"Поэтому государства АСЕАН заинтересованы в бесперебойной работе зернового коридора, в перспективе - в восстановлении полноценного снабжения, что невозможно без деоккупации временно оккупированных территорий и победы Украины", - подытожил министр.