Почему Украине нужна отсрочка углеродной пошлины ЕС: разъяснение юриста

Украина имеет полное юридическое право обратиться в Европейский Союз с просьбой об отсрочке введения пограничной углеродной корректировки (CBAM). И должна прилагать для этого максимум усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партнера юридической компании "Альтело" и главы правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольги Савченко.
"Очевидно, что мы сейчас не потянем эту нагрузку", - отметила Савченко, комментируя введение углеродной пошлины во время войны.
По ее словам, бизнес не может инвестировать в декарбонизацию, ведь "инвестирует в то, чтобы выживать", учитывая постоянные обстрелы, подорожание труда и потерю кадров.
Юрист подтвердила, что регламент CBAM прямо позволяет странам, которые подверглись "непредсказуемым и неспровоцированным событиям с разрушительными последствиями", обращаться с просьбой об отсрочке.
"Я думаю, что Министерство все же их подаст из-за того, что бизнес давит, что понятно как раз из-за военного положения", - отметила она.
Вместе с тем, Савченко сомневается, что ЕС согласится на долгую отсрочку.
"Мне кажется, что, возможно, пойдут навстречу на какой-то незначительный срок", - говорит Савченко.
При этом, по ее мнению, надо прилагать максимально усилий для того, чтобы оно хотя бы покрыло период военного положения, которое неизвестно, когда завершится.
По оценкам Федерации работодателей Украины, CBAM в 2026 году может уменьшить ВВП Украины на 4,8% и сократить экспорт в ЕС почти на 8%. Бюджет рискует потерять до 125 млрд грн, а страна - более 73 тыс. рабочих мест.
Напомним, CBAM предусматривает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.
Эксперты отмечают, что для Украины, которая поставляет в ЕС значительные объемы продукции с высоким углеродным следом CBAM представляет серьезную угрозу.
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