Почему животные едят траву: скрытые причины и когда это опасно

Если ваша собака или кот вдруг начал жевать траву или землю, не спешите ругать ее - организм может подавать важные сигналы.
О том, почему домашние любимцы прибегают к такому поведению, рассказала РБК-Украина ветеринарный врач-гастроэнтеролог, специалист по УЗИ брюшной полости Ольга Степаненко.
Если рацион несбалансирован или же подобран не под физиологические потребности животного, организм может "искать" дополнительные источники клетчатки. А она содержится в хорошем количестве в траве.
Особенно это актуально для животных на промышленном или однотипном корме.
Рвота, как и диарея, может быть защитным механизмом ЖКТ, например при паразитарных или вирусных инвазиях. И для того, чтобы ее вызвать, животное может наесться травы.
Таким образом организм пытается самостоятельно очиститься.
Некоторым животным нравится данный процесс, например, как метод успокоения.
Это может быть поведенческий ритуал - своеобразная "пет-терапия".
Это может говорить о нарушении всасывания питательных веществ (синдром мальабсорбции). В этом случае может возникать диарея, снижение массы тела, чрезмерный аппетит.
В таких ситуациях следует обратиться к ветеринару и сдать анализы.
Поедание травы на улице может иметь негативные последствия в плане паразитарной инвазии, там очень часто любят жить личинки, яйца гельминтов и цисты простейших.
То есть на вид обычная зелень может нести реальную угрозу здоровью.
Запомните: если животное регулярно ест траву, землю или несъедобные предметы - это не всегда "игра" или каприз.
В некоторых случаях это признак недостатка питательных веществ, стресса или проблем с кишечником.
Стоит проанализировать рацион и поведение, а также обратиться к специалисту для профилактики серьезных осложнений.
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