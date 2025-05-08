Почему Трамп "признал", что Россия хочет оккупировать Украину: объяснение Подоляка

Как отметил Подоляк, Российская Федерация (РФ) действительно хотела полностью оккупировать украинскую территорию, что подтверждали аналитические центры США и других стран. В то же время эффективное сопротивление со стороны Украины должно было бы подкорректировать эти планы.

"Но Трамп... здесь он работает на внутренний рынок. Почему я говорю, что надо спокойно относиться к таким заявлениям? Это не рассчитано на Украину, это не рассчитано на нас с вами. Это рассчитано исключительно на американский политический рынок исключительно для того, чтобы объяснить, почему нет таких быстрых результатов", - добавил он.

По словам советника главы Офиса президента, Трампу нужно объяснить внутреннему рынку, почему Штаты не смогли быстро повлиять на полномасштабную войну на европейском континенте, которая будет влиять на будущие "правила поведения".

"И для того, чтобы объяснить своему избирателю, почему это сложно, он говорит о тех или иных объяснениях. В данном случае он говорит, что Россия - масштабная, ресурсная, большая, милитаристская страна, с которой было бы трудно справиться. Они вмешались, по крайней мере остановили продвижение России и так далее. Это понятная для меня риторика, но эта риторика направлена на то, чтобы иметь эту электоральную поддержку, ну то есть рейтинг в США", - пояснил Подоляк.