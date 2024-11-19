Почему Трамп лично не прокомментировал разрешение Украине бить вглубь РФ: объяснение политолога

По мнению политолога, команда Трампа в настоящее время придерживается широких рамок по ситуации, которая сложилась вокруг разрешения США.

"По поводу Трампа-младшего и Илона Маска, то здесь вообще не о чем говорить. Эти люди не влияют непосредственно на конкретно это направление. Они много заявлений делали, которые идут вопреки тем действиям, которые принимаются Трампом и его командой", - говорит. Саакян.

Относительно Майка Волтца, которого Трамп избрал советником по национальной безопасности, он тоже довольно интересно сформулировал свое мнение. Он заявил, что с ним никто не совещался по поводу разрешения на удары Украиной по России. Саакян заметил, что тот сказал не "с нами", не "с командой", не "с избранным президентом".

"Он не сказал, что это неправильное решение, он сказал, что решение это эскалационная лестница, а дальше будет шаг от России, Северной Кореи, потом снова от США и так куда мы двигаемся", - отметил политолог.

Следует обратить внимание и на то, что говорит Трамп – надо, чтобы стороны сели за стол переговоров, чтобы война закончилась.

"Но при этом никто из них не сказал, что Трамп придет и на следующий день отменит это решение. Это наталкивает на мысль, что очень вероятно, что Байден таки проинформировал Трампа о таком решении", - подчеркнул Саакян.