Почему Свириденко до сих пор не возглавила "Нафтогаз": эксперты про главное препятствие

Назначение экс-премьера Юлии Свириденко главой НАК "Нафтогаз Украины" до сих пор не завершено. Эксперты предполагают, что наблюдательный совет компании продолжает обсуждать кандидатуру и возможные юридические риски, а решение о назначении может быть принято в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Относительно назначения Юлии Свириденко главой "Нафтогаза", скорее всего, еще продолжаются переговоры с независимыми членами наблюдательного совета компании. Именно наблюдательный совет имеет полномочия назначать председателя правления или исполняющего обязанности.

Такое мнение портала "Энергореформа" высказал координатор сектора "Энергетика и климат" Ukraine Facility Platform и эксперт в сфере корпоративного управления Александр Визир.

"Думаю, задержка с назначением связана с тем, что еще идут переговоры с независимыми представителями наблюдательного совета "Нефтегаза", которые хотят разобраться в вопросе", - сказал он.

Какие вопросы возникли у наблюдательного совета

По словам Визира, сомнения у членов наблюдательного совета может вызвать статья 26 закона о предотвращении коррупции. Она предусматривает ограничения для бывших чиновников в течение года руководящих должностей в компаниях, на деятельность которых они ранее имели влияние.

В то же время, по его словам, контраргументом может стать то, что органом управления "Нефтегаза" является Кабинет министров, то есть коллегиальный орган, а решения не принимались единолично премьер-министром.

"Не знаю, как это будет восприниматься наблюдательным советом", – объяснил Визир.

Он также предположил, что для иностранных представителей наблюдательного совета необычным может выглядеть назначение бывшего главы правительства на руководящий пост в государственной компании.

При этом Визирь подчеркнул, что сейчас речь идет именно о возможном назначении Свириденко исполняющим обязанности председателя правления. После этого должен быть объявлен конкурс на постоянного руководителя.

Председатель наблюдательного совета может поддерживать кандидатуру Свириденко

Другой собеседник портала утверждает, что председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Данкан Найтингейл "больше назначения Свириденко, чем против".

Если это так, голосов для принятия решения может хватить, поскольку наблюдательный совет состоит из семи членов, а решения принимаются простым большинством.

В то же время, собеседник считает, что игнорировать позицию других независимых членов наблюдательного совета было бы неправильным, поскольку это может негативно повлиять на дальнейшую работу компании.

Какие задачи будут стоять перед Свириденко

По поводу самой кандидатуры Свириденко собеседник обратил внимание на системные проблемы "Нафтогаза". Среди них – специальные обязанности компании, долговой конфликт с предприятиями теплокоммунэнерго и работа на закрытом рынке газа.

По словам источника, эти вопросы нуждаются в комплексном решении на уровне государства, и здесь Свириденко может использовать опыт работы в должности премьер-министра. В то же время, быстро решить такие проблемы будет сложно, особенно в условиях войны.

Наибольшим преимуществом Свириденко является ее понятность для международных партнеров. По его мнению, это может помочь "Нефтегазу" с привлечением финансирования для закупки газа и возобновления после российских атак.

Собеседник признал, что назначение Свириденко может выглядеть как "исходный бонус за премьерство", однако в то же время считает его полезным для компании и Украины на международной арене.

Эксперты поддерживают кандидатуру

Эксчлен НКРЭКУ Ольга Бабий также положительно оценивает возможное назначение Свириденко.

"Для "Нафтогаза" идеальное решение", - сказала она, добавив, что не знает, почему решение до сих пор не принято.

По словам Бабий, отсутствие специального опыта работы в энергетической сфере не должно являться препятствием для назначения.

"Свириденко год была премьером. Она знает об энергетике очень много", – считает эксперт.

Она также подчеркнула, что одной из главных задач нового руководителя "Нафтогаза" будет привлечение международного финансирования для дополнительных закупок газа. Такая потребность может возникнуть из-за российских атак накануне отопительного сезона.

Решения могут быть приняты в ближайшие дни

Еще один собеседник "Энергореформы" заявил, что к Свириденко нет репутационных претензий, и она не была фигуранткой коррупционных скандалов.

Он также считает, что задержка не означает отказа от идеи назначения.

"Думаю, наблюдательный совет сделает это в ближайшие дни, может, неделю-две еще нужно", – предположил собеседник.