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Почему сумма в счете за свет может быть выше ожиданий: разъяснение поставщика

Фото: показатели счетчика нужно подавать вовремя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сумма в месячном счете за электроэнергию может отличаться от ожидаемой, если не передать показатели в срок. В таком случае облэнерго считают "по-среднему".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оператора системы распределения электроэнергии компании YASNO.

Как говорится в разъяснении, ежемесячно оператор рассчитывает объем потребления каждого клиента. Такой расчет производится на основе показаний счетчика, которые в конце периода сообщил клиент, зафиксировал контроллер или автоматически передал "умный счетчик", если таковой установлен.

В случае, когда оператор системы распределения не получил данные ни одним из этих способов, он определяет объем среднесуточного потребления. Его рассчитывают на основании двух последних показаний, которые в предыдущие периоды передал клиент или зафиксировал контроллер.

После этого информацию об объеме потребления от оператора системы распределения получает электропоставщик, на ее основе производит начисление и формирует счет для клиента.

"Именно из-за несвоевременной или нерегулярной передачи показаний оператор системы распределения вынужден определять объем "по-среднему". Он может существенно отличаться от фактического потребления как в меньшую, так и в большую сторону. Соответственно, и сумма в счете может не соответствовать ожиданиям клиента", - говорится в сообщении.

Чтобы этого избежать и платить только за использованную электроэнергию, YASNO советуют регулярно передавать показания счетчика.

"Однако если по определенным причинам (например, при отсутствии электроэнергии) нет возможности сделать это в определенный период, можно сообщить показания в другое время. Самое главное - делать это регулярно, примерно в одинаковые даты ежемесячно, и тогда расчет объема потребления и сумма к уплате будут максимально точными", - добавили в компании.

Напомним, ранее НКРЭКУ решила, что в случае отсутствия фактических показов счетчика электроэнергии должен применяться понижающий коэффициент.

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