Почему в СССР враждебно воспринимали Израиль: ответ историка

Он объясняет, что сначала Советский Союз поддерживал создание Израиля, помогал ему оружием и голосовал за его образование в ООН. Однако после того, как страна выбрала западный вектор развития, Сталин резко изменил курс и превратил Израиль во "врага социализма".

"Любые проявления еврейской идентичности, которые выходили за рамки советской доктрины, беспощадно подавлялись. Особенно острой стала реакция на еврейскую тему после появления государства Израиль, на которое, кстати, Сталин очень рассчитывал. Страна же выбрала западный вектор развития и отказалась быть советским сателлитом", - говорит историк.

СССР начал активно поддерживать арабские страны в войнах против Израиля, используя "палестинскую карту" для дестабилизации Ближнего Востока. Внутри страны это сопровождалось ростом недоверия к евреям и новыми волнами дискриминации.

"Сперва, голосуя в ООН, СССР отстаивал идею существования двух государств - арабского и еврейского. Но потом начал заявлять, что Израиль "стал плацдармом сионизма и американского империализма". Что его надо если не уничтожить, то очень существенно ограничить. Недоверие к евреям внутри страны выросло в разы. А с укреплением сионистского движения в СССР начали подозревать евреев в нелояльности", - отмечает Расевич.

Любые проявления еврейской идентичности, выходившие за рамки советской доктрины, жестко подавлялись. Евреев преследовали, репрессировали и обвиняли в нелояльности, а пропаганда рисовала их как агентов "сионизма и американского империализма". Эта политика сохранялась вплоть до распада СССР, заложив фундамент долговременной вражды между советской системой и Израилем.