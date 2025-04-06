Почему система Patriot не сбила все "Искандеры": эксперт объяснил нюансы защиты Киева

"Что касается количества сбитых "Искандеров". Два ("Искандеры" - ред.) вообще нельзя было сбить, потому что они фактически не долетали до Киева, а фактически только Киев более менее защищен. И три ("Искандеры" - ред.) - получается, что они прошли", - рассказал Криволап.

По его мнению, это связано со спецификой расположения и использования самих систем Patriot. Ведь стоит понимать, по какой траектории шли "Искандеры". Даже если она была баллистической, то также стоит понимать о нюансах.

"Может, именно в связи с этими нюансами, была такая работа. А то, что Patriot работал, то, что ракеты есть, мы это видели и все это слышали", - отметил эксперт.

Он считает, что над Киевом сбивали больше ракет, потому что баллистика шла в те места, которые прикрывает Patriot. Однако эта ПВО работает "полусферой", с радиусом около 30 километров, и она не может работать на 360 градусов, поэтому для защиты городов обычно используют три системы.

Криволап склоняется, что такой результат сбития "Искандеров" связан именно с этим: "Других причин я придумать не могу". Собеседник не исключает, что какие-то пусковые установки могли отвести из Киева на другие участки.

Обстрел Киева 6 апреля

В ночь на воскресенье, 6 апреля, российская армия обстреляла Украину дронами и ракетами разных типов. Целью оккупантов был и Киев, который подвергся атаке баллистическими ракетами.

Во время обстрела в Киеве один человек погиб, трое пострадали.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале.