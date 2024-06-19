Почему "Шахеды" долетают до Львовщины и какова цель атак РФ: эксперт объяснил тактику врага

Этой ночью Львовская область оказалась под атакой "Шахедов". До региона смогли долететь 5 дронов-камикадзе, которые были уничтожены. Впрочем, из-за падения обломков есть последствия в селе Малехов и самом областном центре. Не исключено, что подобным способом враг прибегает к сковывающим действиям.

Что это значит, как "Шахеды" долетают до Львовщины и какова цель РФ - в материале РБК-Украина ниже.

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Что известно о последствиях атаки во Львове и Малехове

Воздушную тревогу во Львовской области из-за угрозы ударных беспилотников объявили около 02:37. Позже местные власти предупредили, что "Шахеды" уже находятся в воздушном пространстве региона.

В общей сложности за ночь опасность объявляли два раза. Первая тревога длилась с 02:32 по 03:35, тогда в воздушное пространство области вошли 4 вражеских дрона. Во время второй тревоги, продолжавшейся с 04:27 по 05:24, регион пытался атаковать еще один "Шахед", который также был уничтожен. Но не обошлось без последствий. Так, взрывы слышали в селе Малехов (пригород Львова), там из-за падения обломков поврежден многоэтажный жилой дом, выбиты десятки окон. Кроме того, повреждения получили и офисные помещения, а в частном секторе выбиты окна в 5 зданиях. Фото последствий показал мэр города Андрей Садовой.

Фото: разрушения в селе Малехов Львовской области из-за ночной атаки (t.me/andriysadovyi)

Всего в Малехове двое пострадавших: первый - это 70-летний охранник офиса. Его госпитализировали. У него акубаротравма, множественные осколочные ранения и несколько огнестрельных переломов. Состояние - средней тяжести. Второй пострадавший - 47-летний мужчина. Он получил резаные раны. Медики предоставили ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации.

Кроме того, позже было зафиксировано еще одно разрушение в результате ночной атаки. Как стало известно, из-за обломков повреждено здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок во Львове. Там разрушены крыша, стены и перекрытие 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров.

Фото: россияне разрушили Научно-исследовательский институт во Львове (t.me/andriysadovyi)

Как дроны долетают до Львовской области

Оккупанты далеко не впервые атакуют Львовщину, но непосредственно из-за расположения региона возникает вопрос, почему "Шахеды" долетают до области и можно ли это предотвратить. Об этом РБК-Украина спросило у военного эксперта Павла Нарожного. Он объясняет, что в Украине пока нет достаточно систем ПВО, чтобы прикрыть абсолютно всю свою территорию.

"Что может сбить "Шахед"? Его могут сбить дорогостоящие системы как Patriot, IRIS-T, или там советские системы С-300 и т.д. Но это очень дорого. При этом большинство дронов сбивают с ПЗРК, таких, как Stinger, "Игла" и и т.п., а также из пулеметов, которые устанавливают на джипах. Или также сбивают зенитками Gepard, стрелковым оружием и т.д. Но прикрыть такими средствами всю территорию Украины нереально", - объясняет Нарожный.

Собеседник объясняет, что мобильные огневые группы передвигаются по тем маршрутам, на которых, как они считают, могут лететь дроны. Но россияне в свою очередь постоянно эти маршруты меняют.

"Оккупанты используют русла рек, куда джип не сможет заехать, разве что на какой-то мост. Они также используют участки на которых заметили отсутствие ПВО или агентура может передавать им информацию. То есть они, учитывая все это, ищут пути, по которым дроны могут двигаться. К тому же, из-за дальности этих дронов с технической точки зрения вся территория Украины под угрозой таких ударов. Потому что россияне запускают "Шахеды" как из Крыма, так и по другим направлениям", - отмечает Нарожный.

Не только атаки на запад. Какова цель и тактика действий врага

Также эксперт акцентировал, что дроны атакуют не только Львовскую область, не только запад Украины, а всю страну. Каждая атака имеет свою цель.

"Например, россияне берут какой-то один объект, скажем, энергетики, и туда запускают дроны, надеясь прорвать оборону. То есть, надеясь, что, например, не хватит патронов в пулемете и т.д. Кроме того, они совершают относительно небольшие атаки по 5-10 дронов. Это просто сковывающие действия. То есть они стреляют, чтобы на другой участок эти же мобильные огневые группы не могли переехать. Чтобы они постоянно загружены работой", - объясняет Нарожный.

Если брать отдельно Львовскую область, то враг может бить по разным объектам региона. Это и объекты генерации, системы транспорта электроэнергии, и нельзя утверждать, что это только газохранилища, подчеркивает собеседник.

"Например, эти же газохранилища, они же однозначно прикрыты какими-то системами ПВО. Они по нему (газохранилищу - ред.) ударили и на следующий день могут уже ударить по какому-то узлу электрогенерации. Мы же со своей стороны не можем снять с газохранилища системы ПВО и перебросить там на какой-нибудь участок фронта", - говорит Нарожный.

Эксперт добавляет, что речь идет о тех же сковывающих действиях. Когда россияне делают так, чтобы все украинские средства ПВО стояли на своих местах и не могли быть переброшены на другой участок, где оккупанты в свою очередь делают перенасыщение.