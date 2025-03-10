Почему именно Саудовская Аравия стала местом переговоров об окончании войны

Содержание:

Королевство Саудовская Аравия является одним из самых влиятельных государств Ближнего Востока и мусульманского мира в целом. Оно входит в G20 – объединение двух десятков крупнейших экономик мира. Главный источник его богатства – нефть. В стране одни из самых больших запасов "черного золота", и что важно, себестоимость его добычи является одной из самых низких в мире.

На территории королевства находятся две крупнейшие святыни ислама – города Мекка и Медина. Из-за этого страна позиционирует себя как лидера исламской уммы (сообщества всех мусульман мира). Кроме того, Саудовская Аравия использует нефтяные доходы для спонсирования лояльных себе исламистских движений по всему Ближнему Востоку и вне его, например, в населенных мусульманами регионах России и в местах компактного проживания мусульман в Европе.

Дополнительно к этому влиянию, королевство имеет конструктивные отношения одновременно с США, Украиной и Россией.

Саудовская Аравия и США

Союз обоих государств начал формироваться еще в 1930-х годах, когда американские компании, прежде всего Standard Oil, получили доступ к нефтяным месторождениям в Саудовской Аравии. В 1945 году лидеры обеих стран – Франклин Рузвельт и Абдель Азиз ибн Сауд заключили неформальное соглашение. Согласно ему, США получают доступ к нефти, а Саудовская Аравия – защиту и экономическую поддержку Америки. Кроме того, в 70-х годах появилось понятие "петродоллар". Саудовская Аравия начала продавать нефть исключительно за доллары США и вкладывать часть доходов в американские активы. Это частично поддерживает статус доллара как мировой резервной валюты.

Во время президентства Джо Байдена отношения Саудовской Аравии с США несколько охладели. Байден ввел ограничения на продажу высокоточных боеприпасов и другого вооружения, чтобы заставить Саудовскую Аравию прекратить военную кампанию против хуситов в Йемене. Также у него были замечания по правам человека в королевстве.

С возвращением Трампа отношения двух стран снова налаживаются. Саудовская Аравия уже объявила, что инвестирует 600 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет. В обмен на это она хотела бы разблокирования контрактов на закупку оружия и доступ к ядерным технологиям. Также Трамп заявлял о желании привлечь Саудовскую Аравию к снижению мировых цен на нефть – как рычаг давления на Россию.

Саудовская Аравия и Украина

Саудовская Аравия видит в Украине партнера в аграрной сфере – в рамках налаживания надежных поставок продовольствия. До 2022 года саудовский бизнес планировал значительные инвестиции в аграрный сектор Украины. В свою очередь для Украины Саудовская Аравия является потенциальным источником инвестиций и рынком сбыта.

Отношения Украины и Саудовской Аравии имеют прагматичный характер. С начала полномасштабного вторжения России королевство заняло позицию "активного нейтралитета". Страна не присоединилась к санкциям против России, но выступает посредником в гуманитарных вопросах. В частности, речь идет об обменах военнопленными между Украиной и РФ.

В 2023 году в Джидде состоялись международные переговоры с участием более 40 стран в рамках подготовки "Саммита мира".

Саудовская Аравия и Россия

С Москвой Эр-Рияд имеет многоплановые и порой противоречивые отношения. С одной стороны, обе страны сотрудничают в рамках объединения стран-экспортеров нефти ОПЕК+. Поскольку до недавнего времени отношения Саудовской Аравии с США оставались напряженными, королевство не шло на требование Байдена наращивать добычу нефти и снижать цены на нее. Вместо этого страна координировала свою позицию с Россией.

С другой стороны, интересы Саудовской Аравии и России в целом ряде стран противоречат друг другу. В Сирии Саудовская Аравия поддерживала антиправительственные группировки, преимущественно салафитские. В свою очередь Россия была на стороне режима Асада. Расходятся позиции двух стран и в отношении Ирана. Для Саудовской Аравии это один из главных региональных противников, чьи прокси-клиенты не раз атаковали королевство. Для России же Иран является стратегическим союзником. Если Тегеран получит доступ к российским военным технологиям, это создаст дополнительные риски для Эр-Рияда.

Но несмотря на эти нюансы, привлечение Саудовской Аравии как площадки пока имеет больше плюсов, чем минусов. Среди прочего и потому, что королевство пока не пыталось задействовать собственные рычаги давления на стороны переговоров. В любом случае, власти страны максимально заинтересованы в проведении подобных переговоров даже чисто с имиджевой точки зрения (а своему имиджу нефтяные монархии Ближнего Востока уделяют очень много внимания).