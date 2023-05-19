Почему российская ракета "Кинжал" не может противостоять Patriot

Почему Россия активизировала обстрелы всей Украины и является ли "Кинжал" таким страшным оружием, которым пугали НАТО – в колонке для РБК-Украина рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Одна из главных задач россиян – оттянуть наши силы ПВО от линии столкновения, чтобы там свободнее себя чувствовала их авиация. Очевидно, этого они и добиваются, обстреливая Киев. Ведь нам не хватает ПВО ни для фронта, ни для остальной территории Украины. Для такой страны, по разным оценкам, требуется 10-20 систем типа Patriot. Все остальные цели этих атак, на мой взгляд, побочные.

"Кинжал" – это фактически переработанный "Искандер-М". На самом деле, трудно найти его реальные характеристики. Гиперзвуковой принято считать ракету, которая летит по траектории, маневрирует на этой траектории и попадает в объект с гиперзвуковой скоростью. Это скорость, в пять и более раз превышающая скорость звука, она также называется скорость Маха.

Носитель "Кинжалов" – МиГ-31К – это высотный перехватчик, способный очень быстро набирать высоту и разгоняться. По разным данным, в России осталось 6 МиГов, способных нести "Кинжалы". Один МиГ может нести одну такую ракету.

Его заявленная скорость на уровне 2,5 Маха, а на больших высотах – до 3 Махов. На этой скорости он выпускает ракету "Кинжал". После запуска у нее включается свой двигатель, она набирает скорость, но данные о ее скорости разнятся. В России говорят, что она достигает 10 Махов. Однако в это никто не верит. На форумах российских фанатиков говорится, что она реально набирает максимум 5 - 5 с чем-то Махов. В это время она не имеет связи ни с GPS, ни с ГЛОНАСС.

Траектория движения этой ракеты такова: она разгоняется, затем поднимается стремительно вверх, двигатель отрабатывает топливо, после чего она начинает падать. И когда она входит в нижние слои атмосферы, она резко затормаживается, и только тогда у ракеты появляется возможность присоединиться к навигации и прицелиться. Однако на таких скоростях это невозможно сделать совсем удачно. Потому и нет подтверждений высокой точности "Кинжалов", как это заявляется в России – 3-10 метров.

Кроме того, когда она идет к земле, ее скорость составляет, по разным оценкам, от 1,5 до 2,5 Махов. То есть это уже не является гиперзвуковой скоростью. Для Patriot это вообще не скорость, его противоракеты быстрее. При этом радар батареи Patriot может одновременно вести свыше 100 целей.

Поэтому версия, что они хотели "Кинжалом" уничтожить Patriot, вызывает определенные сомнения. Ведь весь комплекс – это не менее 5 машин (в том числе с радаром) и 8 пусковых установок. Как стало со временем известно из публикаций американских СМИ, обломками какой-то из выпущенных ракет враг все-таки повредил определенные элементы Patriot, однако он остается в рабочем состоянии.

У прототипа "Кинжала", "Искандера" достаточно большая точность попадания. То есть могла быть такая ситуация, что "Кинжалами" россияне заставляли элементы Patriot "засветить" свое местонахождение, а поражать их собирались "Искандерами". Но, с другой стороны, это достаточно простая баллистическая ракета, которая вполне по силам Patriot. Поэтому, возможно, это был некий эксперимент, чтобы одновременно покошмарить население.

Я перебирал российский арсенал ракетного вооружения. И я не нашел в этом перечне что-то такое, что могло бы стать серьезным аргументом против Patriot. Хотя это сама по себе достаточно старая система. Россияне же понимают, что нам приходят разные средства противовоздушной обороны, наша ПВО только усиливаются. Кроме того, приходят Storm Shadow, которые представляют для россиян очередной вызов. Я спрашивал себя: что они могут сделать, что могут противопоставить? Я не смог найти ответы.