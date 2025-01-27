Почему россияне не смогут наступать на Донбассе широким фронтом: объяснение эксперта

До сих пор вооруженные силы России вели не скоординированные наступления в центре и на севере Донецкой области. Однако эти операции могут быть объединены в большое наступление от Покровска до Часового Яра.

По его мнению, сейчас у россиян нет ресурсов, чтобы быстро прорывать оборону и продвигаться единым широким фронтом.

"Мы редко видим атаки с большими механизированными колоннами. Чтобы прорвать оборону на каком-то участке, им нужно 15-20 танков, загрузить 400 штурмовиков в БТР и БМП, провести массированную артподготовку и так далее. Но есть момент - практически вся линия фронта заминирована, почти везде есть наша артиллерия, которая останавливает такие атаки. И есть дронщики, которые добивают врага после артиллерии", - рассказал он.

Нарожный отметил, что сейчас в резерве у противника около 40 000 военных, причем по всему фронту.

"Можно было бы быстро прорваться, если бы в резерве было тысяч 300. Но их не существует. Максимум, они могут сфокусироваться и наступать как сейчас на Покровском направлении. Но Покровск они пробить не могут, Курахово и Великую Новоселку практически уничтожили. Широким фронтом на Славянск и Краматорск они просто увязнут. Не смогут двигаться "стройными рядами", это не сработает. Они и дальше будут двигаться черепашьим ходом", - сказал эксперт.

Также стоит обращать внимание на новую тактику россиян по наступлению на крупные города. Вряд ли они будут идти на Славянск или Краматорск буквально "в лоб". А условия для наступления на эту агломерацию с разных направлений - например, со стороны Лимана и Северска - у них все еще не сформированы. Там Силы обороны пытаются удерживать позиции.

Подробно о том, какая сейчас ситуация на поле боя и чего ожидать от россиян - читайте в материале РБК-Украина "Удержать Донбасс. Какая ситуация на поле боя и удается ли ВСУ стабилизировать фронт".

Ранее мы писали о том, что по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 831 тысячи военных.

В частности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек.