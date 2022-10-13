Почему россияне используют иранские дроны для ударов по зданиям: объяснение военных

Российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе Shahed-136 преимущественно для ударов по зданиям и инфраструктурным объектам. Для атак военных позиций они малоэффективны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что они пытаются использовать эти дроны по объектам критической инфраструктуры, лишают нас воды, тепла, электричества. Это исходя из тактико-технической характеристики и назначения этих дронов-камикадзе, поскольку они срабатывают как спички", - заявила спикер.

Гуменюк объяснила, что удар дронов похож на попадание молнии. Он поджигает объект и выводит из строя не взрывом, а пожаром.

"Использование их (дронов-камикадзе - ред.) по позициям, местам скопления людей не столь эффективно", - отметила она.