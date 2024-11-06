Почему Россия взяла "под прицел" Курахово и какие риски это создает для ВСУ: оценка эксперта

Войска РФ пытаются прорваться в Курахово Донецкой области и имеют некоторые продвижения, давя с трех сторон. ВСУ держат оборону, но угроза окружения города существует, как и опасность перерезания врагом основного логистического пути в этот населенный пункт.

О ситуации вокруг Курахово, угрозе окружения и почему оккупанты стремятся взять этот город - в материале РБК-Украина ниже.

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Почему врагу важно захватить Курахово

По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего атак российских войск остается на Кураховском направлении. И у противника есть определенное продвижение на этом отрезке.

Украинский проект Deep State отмечает, что за последнее время давление оккупантов на Курахово усилилось новыми направлениями, которые ставят под угрозу логистику в город. Для этого враг привлек огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта.

В частности, российские захватчики активно штурмуют восточную часть Курахового через Максимилиановку, забегая на восточные окраины города. Параллельно с этим не прекращаются попытки прорваться в районе Островского.

По словам военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана враг направляет усилия на Кураховское направление из-за того, что сейчас он уперся в Покровск.

"Противник подошел на 7-8 километров и дальше мы его не пускаем. Он не может продвинуться ближе к Покровску. Поэтому он попытался с Торецкого направления. Там у него особых успехов нет. Теперь он пробует с другого, с южного фланга - с Кураховского направления сделать то же самое", - сказал Гетьман в комментарии РБК-Украина.

Эксперт объясняет, что именно Курахово россиянам важно захватить из-за того, что это большой город. Во-вторых, он открывает определенные возможности для движения в Покровск.

Карта: ситуация в районе Курахово Донецкой области усложняется (DeepState)

РФ хочет перерезать основной логистический путь в город

Аналитики Deep State отмечают, что ситуацию пытаются стабилизировать всеми возможными силами, но это пока не удается.

"Если россияне будут продолжать успехи в продвижениях, сохраняя нынешние темпы, то выход на трассу Н-15 Запорожье - Донецк не за горами, что и позволит перекрыть важнейший и основной логистический путь в город", - написали они.

Гетман объясняет, что эта трасса - главный логистический путь, по которому поставляется все, что необходимо для украинских войск, находящихся в Курахово и вблизи него.

"Если враг ее перережет, то нужно будет подвозить все необходимое по другим дорогам, скажем, по бездорожью, по полям. Это значительно усложнит логистику", - акцентирует Гетман.

Кроме того, это может сделать ее вообще невозможной, если начнутся обильные дожди. Ибо в таком случае бойцам будет просто невозможно проехать.

"А мы понимаем, что подразделение, которое находится на "нуле", нуждается в постоянном подвозе необходимого для ведения боевых действий. Небольшими партиями, но постоянно. Для этого нужно, что работали пути по которым можно двигаться быстро и вовремя. Если это будет перекрыто, то подразделение останется без обеспечения и скорее всего нам нужно будет отходить", - говорит эксперт.

Карта: под угрозой ключевая трасса Н15, которая является основным логистическим путем в Курахово (DeepState)

Есть ли угроза окружения Курахово

К югу от Курахово, как пишет Deep State, вырисовывается и более масштабная цель оккупантов - не только взять под контроль логистику, а постепенно окружать населенный пункт.

По словам аналитика BILD Юлиана Репке, якобы опасная ситуация для украинских бойцов складывается в районе Кураховского водохранилища, к югу от которого находится большая часть города. Он заявил о так называемой угрозе "котла" для ВСУ в районе Курахово.

О том, что Курахово под угрозой окружения подтвердил вчера в эфире "Радио Свобода" пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков. Впрочем, он не ответил на вопрос о том, стоит ли ВСУ покинуть город, но назвал ситуацию "сверхсложной" и добавил, что она очень сильно изменилась по сравнению с летом.

Попытки российских войск взять населенный пункт в окружение, атакуя с флангов, являются привычной практикой. Как объясняет Гетьман, даже войска РФ не часто прибегают к лобовым штурмам, как это было с Бахмутом.

"Обычно они пытаются обойти города с флангов, чтобы отрезать находящиеся там подразделения, их обеспечение. И дальше уже все - подразделение сначала держится на том, что у него есть, а потом нечем воевать и конечно в таком случае будет отходить", - говорит эксперт.

В перспективе путинские войска могут навязать городские бои в Курахово. По мнению эксперта, они будут. И если противнику не удастся обойти с флангов, он все же будет лезть в лоб. Или комбинировать действия, или совмещать, нанося удары и по флангам, и маневрировать в пригороде.