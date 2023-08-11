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Связано с F-16. Игнат назвал цель российского удара по Коломые

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Украина, Пятница 11 августа 2023 15:47
Связано с F-16. Игнат назвал цель российского удара по Коломые Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (suspilne media)
Автор: Карина Левицкая

Во время ракетного удара, который совершили оккупанты сегодня, 11 августа, они пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам спикера Воздушных сил, ракеты врага летели на военные аэродромы, которые находятся под его прицелом уже не первый месяц.

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", - сказал Игнат.

Он отметил, что атака оккупантов не имела успеха и не принесла им желаемых результатов.

Российская атака

Напомним, что во время сегодняшней масштабной воздушной тревоги в ряде регионов прозвучали взрывы. Их слышали в столице, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Позже стало известно, что в Киеве сбили ракету "Кинжал", но обломки упали в двух районах города. К счастью, никто не пострадал.

Однако вражеская ракета попала на территорию частного дома в Ивано-Франковской области. В результате удара погиб 8-летний мальчик. По сообщениям местных властей, также есть пострадавшие.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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