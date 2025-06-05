Почему РФ не сможет безопасно перезапустить Запорожскую АЭС: объяснение Минэнерго

Шейко напомнил, что 28 мая Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене направило Секретариату МАГАТЭ ноту с осуждением намерений РФ относительно возможного подключения и строительства линий, которые могли бы соединять энергосистему России с ЗАЭС.

"Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не проводятся. Нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в частности украинского производства, которое было установлено после модернизации электростанции", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что у оккупантов нет "ни запасных частей, ни материалов, они не знают как ремонтировать, осуществлять техническое обслуживание, как эксплуатировать его".

Сейчас ЗАЭС продолжает получать электроснабжение от энергосистемы Украины.