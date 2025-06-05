Почему РФ не сможет безопасно перезапустить Запорожскую АЭС: объяснение Минэнерго

Россия не сможет безопасно перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС. Заявлениями о соответствующих намерениях страна-агрессор просто пытается шантажировать Украину и международное сообщество.
Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко заявил в эфире телемарафона.
Шейко напомнил, что 28 мая Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене направило Секретариату МАГАТЭ ноту с осуждением намерений РФ относительно возможного подключения и строительства линий, которые могли бы соединять энергосистему России с ЗАЭС.
"Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не проводятся. Нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в частности украинского производства, которое было установлено после модернизации электростанции", - отметил заместитель министра.
Он подчеркнул, что у оккупантов нет "ни запасных частей, ни материалов, они не знают как ремонтировать, осуществлять техническое обслуживание, как эксплуатировать его".
Сейчас ЗАЭС продолжает получать электроснабжение от энергосистемы Украины.
Напомним, недавно газета The New York Times сообщила, что российские войска строят линии электропередач на временно оккупированных территориях на юго-востоке Украины, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.
Данные, собранные Greenpeace, и спутниковые снимки показывают новые линии электропередач и опоры между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск на побережье Азовского моря, которые появились после февраля 2025 года.
По данным Greenpeace, это доказывает, что Москва готова перезапустить и эксплуатировать Запорожскую АЭС, которая была остановлена в начале полномасштабного вторжения России.
В то же время гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия, вероятно, не сможет запустить Запорожскую АЭС в ближайшее время, несмотря на активные попытки.
К тому же сейчас ЗАЭС работает только на одной линии электропередач. До начала полномасштабной войны их было десять.
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