Оптика империи

В ноябре гостем прямого эфира телеканала Freedom был Ариф Юнусов – конфликтолог, руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии Азербайджана. Он комментировал поддержку, которую Баку оказывает Украине: помощь реальна, говорил он, но для Алиева это "бизнес, ничего личного", а с Москвой Баку не порвет.

Саму помощь - 159 гуманитарных грузов от начала полномасштабного вторжения, генераторы, силовые трансформаторы, десятки километров кабеля, более 40 миллионов долларов уже к середине 2024 года и новые партии перед каждой зимой, о которых канал сообщил в той же передаче, - он назвал "не такой даже". и больше предоставляют".

Последнее – неправда, и неправда, которую конфликтолог, тридцать лет изучающий внешнюю политику Баку, не может озвучивать по незнанию. Статус эксперта он использует как инструмент: под его прикрытием в эфир попадает не анализ, а нужный ему нарратив – и проходит без проверки, потому что говорит специалист.

И тут же, объясняя, почему Путин так и не извинился лично за сбитый в декабре 2024 года российским ПВО азербайджанский лайнер, выдал формулу: для Путина "не царское дело общаться со своими боярами".

Этот эфир стоит того, чтобы задуматься, насколько охотно украинское и европейское информационное пространство приглашает экспертов такого типа – либералов, диссидентов, бывших политзаключенных с безупречной антипутинской биографией. Их зовут, потому что им доверяют, а доверие заменяет проверку.

Между тем, описывать мир они могут кремлевскими словами по антикремлевским выводам, и этого никто не замечает: наш фильтр настроен на врагов, а не на тех, кому мы верим.

Диссидент с кремлевской картой

Юнусов – историк, в 1992–1993 годах возглавлял аналитический отдел в аппарате азербайджанского президента Эльчибея; его жена Лейла в те же месяцы возглавляла информационно-аналитический отдел Минобороны Азербайджана за министра Рагима Газиева – того самого, которого потом судили за сдачу сбежавшего в Москву Шуши и Лачина, которого до сих пор называют человеком российского министра обороны Грачева.

Путин для него – "диктатор" с "колониальным мышлением", его антимосковские рецепты. И в то же время летом 2025 года в интервью "Новой газете Европа" он сказал: будь Путин умнее, мог бы не воевать - "вся восточная часть Украины и так была у него", а теперь он "нанес удар по своим".

Восток Украины "был у него" – не "претендовал", а был; живущие там люди – для Путина "свои"; война плоха не тем, что преступна, а тем, что разрушила уже существовавшее. Это карта, изображенная в Кремле. Но разворачивает ее человек с биографией политзаключенного и репутацией критика Кремля – и потому она воспринимается как здравый смысл, а не как пропаганда.

Это не оговорка. В открытой ветке обсуждения на военно-историческом форуме, где Юнусов с 2018 года отвечает читателям, та же конструкция выстраивается годами: войны "можно было легко избежать", если бы Киев вел себя как Минск и "работал" с русскоязычными; "половина Украины" была традиционно пророссийской, "ведь там жили преимущественно русские или русскоязычные"; Путин и без войны добился бы появления своего человека в Киеве; "Германия и Франция тогда думали о давлении на Зеленского"; война ударила "по регионам, где жили поклонники Путина".

Вывод каждый раз антипутинский – "явно не гений". Основы – все из Останкино.

О собственной стране он говорит так же, и за этим стоит не лояльность, а ощущение имперского величия России, которое он не одобряет, но принимает как данность: "Начать Азербайджану войну в Карабахе не позволит Россия" – за девять дней до начала ее Азербайджана; "мы с армянами пешки в обширной геополитике"; Путин для Алиева – "брат по духу, но старший брат", Армения и Азербайджан – "младшие братья, не его уровень".

Ни у Украины, ни у Азербайджана в этой картине нет собственной воли – есть центры силы и территория, которую они делят. Юнусов называет Путина диктатором. Но мир он описывает путинскими словами – и транслирует это описание аудитории, которая слушает его именно потому, что он не Путин.

Когда оптика превращается в позицию

У Юлии Латыниной та же оптика за три года стала позицией. Весной 2023 года она поддерживала украинское контрнаступление; к 2024 году в ее колонках для "Новой газеты Европа" вина за войну уже лежала на Зеленском, отвергшем условия Путина, а единственной стратегией Украины стала "ампутация".

В июне 2025 года в эфире "Живого гвоздя" она сказала то, что до нее говорили только по ту сторону фронта: война должна дойти "до логического конца", Украина в нынешнем виде "составляет стратегическую опасность для России", а желанна "нейтральная, многонациональная Украина, которая помнит свое русское. Это целые войны в редакции Кремля от иноагента, которого российский Минюст обвинял в "финансировании из Украины".

Через месяц Украина ввела против нее санкции, и Виктор Шендерович назвал это ошибкой, заметив, что ее позиции ему "слишком далеки", а сказанное ею - "совершенно ужасное".

В этой оговорке – весь механизм: Латинину защищает не Кремль, а либеральная эмиграция, потому что она "своя". Берлинское "Эхо" продолжает предоставлять ей еженедельный эфир, где она объясняет , что НАБУ - "орган внешнего управления Украиной", что план Трампа "отбирает у России победу" и именно поэтому Зеленский против него, и что Россия уже победила - "в военном, экономическом, дипломатическом и когнитивном измерениях".

Инсайд как товар

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Зеленского, продает ту же оптику по цене инсайда. Еще в начале 2025 года она объясняла Time, что стремление вернуть территории и вступить в НАТО приводит к тому, что Украина "теряет свою нацию".

В мае 2026 года в двухчасовом интервью Такеру Карлсону она утверждала, что Зеленский в 2022 году "был готов отдать Донбасс", и обращалась к Путину по-русски как к "человеку Божьему" с напоминанием, что "славяне убивают славян".

Содержание этих утверждений опроверг Павел Климкин – Путин в 2022 году хотел Киев, а не Донбасс – но ценность этих слов заключалась в подписи под ними, а интервью распространяли RT и пророссийские сайты.

В августе она появилась во французской печати. В интервью Le Journal du Dimanche Мендель назвала Зеленского "главным бенефициаром этой войны", объяснила поддержку Макрона нежеланием признавать собственную ошибку и подытожила: "Мы исчезаем. Я смотрю, как моя страна умирает, пока слышу аплодисменты на Западе" - с финским примером.

Реакция Киева была беспрецедентной: спикер МИД Георгий Тихий опубликовал заявление на французском языке, призвав журналистов к "максимальной бдительности", напомнил, что Мендель "приобрела скандальную репутацию, распространяя манипулятивные заявления, систематически повторяющие нарративы российской пропаганды", и сравнил ордер на депортацию

К осени Мендель выступала по приглашению AfD – немецкой ультраправой партии, последовательно выступающей против военной помощи Украине и за снятие санкций с России, – на сессии о "преступлениях киевского режима", оказалась единственной гражданкой Украины в санкционном пакете из десяти человек, а в ноябре получила подозрение в государственной измене .

Вывод

Не обязательно быть агентом Кремля, чтобы распространять выгодные Кремлю нарративы. Достаточно описывать мир в кремлевских категориях, публично осуждая Кремль.

Тезисы "восток был русским", "русскоязычный означает пророссийский", "Европа давила на Зеленского", "малые страны – пешки" автоматически отвергаются, когда их озвучивает Соловьев. Когда их озвучивает политзаключенный, иноагент или бывшая пресс-секретарь Зеленского, они проникают внутрь – с печатью "свой", и тем глубже, чем искреннее антипутинский вывод, который к ним прилагается.

Следовательно, критический слух нельзя выключать на входе – ни для откровенной пропаганды, ни для либеральных и лояльных спикеров, которым мы привыкли доверять авансом. Биография гостя – не пропуск в эфир. Пропуском должно быть то, как он видит мир.