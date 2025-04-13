Почему без причины срабатывает сигнализация в авто: выявляем и ликвидируем проблему

То, что сирена без видимой причины вопит среди ночи или днем, очень некрасиво. Но для владельца важно еще и то, что часто вместе с сигналом тревоги у машины блокируется запуск двигателя - то есть ехать на ней нельзя.

Однако, любой знаток электронных систем скажет вам, что для каждого словно беспричинного срабатывания есть определенные причины. Поэтому, зная их, можно предотвратить такие сюрпризы.

Попытки угона машины

У профессиональных автоугонщиков есть такой проверенный прием: они могут по много раз подряд провоцировать срабатывание сигнализации - как вариант, стреляя по шинам из безвредного пневматического оружия. Дождавшись, пока владельцу в конце концов надоест подниматься с постели и выключать сигнализацию, и он выключит ее до утра, злоумышленники беспрепятственно угоняют авто. Или, скажем, снимают с нее что-то ценное, например, фары или колеса. Вариант решения проблемы - оставить машину под охраной, но выключить сирену тревоги.

Что-то упало (бросили) на машину

Довольно часто электронная охрана машины срабатывает из-за посягательства на нее представителей животного мира. Активировать датчики удара или объема могут дворовые коты, дикие птицы, белки и другие грызуны. Даже если они сами не прыгнут на машину, то могут сбросить на нее с дерева ветку, плоды типа орехов или, скажем каштанов.

Другой трабл подобного плана может быть спровоцирован событиями внутри авто: бывает, какие-то девайс падает на торпедо со своего кронштейна на лобовом стекле. Так что после непонятной сработки сигналки проверьте, есть ли на привычном месте салонное зеркало, радар-детектор, навигатор. Может быть, что пустой кронштейн смартфона отвалился от лобового стекла из-за жары и нанес резкий удар по торпедо. И если на парковке летом все присоски со стекла можно заблаговременно убрать, то от котов и белок спасения нет. Точнее, способ есть, но не всегда приемлемый: можно загрубить чувствительность датчика удара.

Нежная настройка датчиков

Слишком чувствительная настройка сенсоров, фиксирующих удары и наклон кузова или приближение к нему массивного тела, дает о себе знать не только при контакте с животными и птицами. Неживая природа также может "включать" сирену, если датчики настроены слишком нежно.

Речь идет о порывах ветра, граде, громе во время грозы и других громких звуках типа тарахтения неисправного мотоцикла. Настройки можно сделать более грубыми, но наладчик должен быть осторожным, чтобы не получилось так, что слишком грубый датчик потом не сработает в случае реального посягательства на машину воров.

Неполадки с электрикой автомобиля

Некоторые охранные системы понимают падение напряжения на своих клеммах как попытку злоумышленников обесточить ее, и соответственно подают сигнал тревоги. Аналогичная реакция бывает у систем и на перебои с электропитанием из-за плохого контакта в проводке.

По опыту электриков и инсталляторов сигналок обычно это случается в местах подключения сигнализации к бортовой сети. То есть надо проверить напряжение аккумулятора машины, и если с АКБ все в порядке, придется искать проблемы в проводке - как правило, они найдутся либо на массовом (минусовом) проводе, либо в штекерных соединениях.

Нарушение в датчике капота (багажника)

Распространенная причина ложной сработки охранной системы - неполадки с так называемыми концевыми выключателями, которые играют роль датчиков крышек капота и багажника, а также дверей. Эти "концевики" со временем получают чрезмерный люфт, из-за чего контакт в нем становится неуверенным. Что сигнализация "понимает" опять же как несанкционированную попытку открыть дверь. Поскольку большинство систем показывают владельцу, какая зона охраны подняла тревогу, вычислить проблемный "концевик" не составляет проблемы.



Вкратце

Не всегда автовладелец понимает, что сигналка может помешать воспользоваться машиной не только злоумышленникам, но и ему самому. Поэтому нельзя экономить на всем, что связано с охранной системой. В том числе максимально качественным должен быть и монтаж системы на авто. И ищите не просто ответственных мастеров, а такую мастерскую, качество работы которой будет признано и продавцом системы - чтобы он в дальнейшем не мог уклониться от выполнения гарантийных обязательств, если вдруг, как говорится, с системой что-то пойдет не так.

При подготовке статьи были использованы материалы "Ингвар Инжиниринг" и AutoBuld.