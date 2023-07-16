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Почему ПВО не может сбивать российские дроны и ракеты подальше от городов: объяснение Игната

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Киев, Воскресенье 16 июля 2023 13:02
Почему ПВО не может сбивать российские дроны и ракеты подальше от городов: объяснение Игната Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина пока не имеет возможности располагать средства ПВО подальше от городов. Это позволит оккупантам легко обнаруживать пробелы в противовоздушной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он объяснил, что для эффективной воздушной обороны страну следует взять в кольцо. Однако пока у Украины нет достаточного количества средств, чтобы сделать это.

"Средства ПВО разные - среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры - его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила", - сказал спикер.

Поэтому защитники размещают системы и средства ПВО возле отдельных населенных пунктов, чтобы создать кольцо. По словам Игната, по возможности средства ПВО располагают как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели.

"Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, кроме как ставить средства ПВО ближе к населенным пунктам", - отметил он.

Российские атаки

Напомним, что с конца апреля российские оккупанты увеличили количество атак по тыловым регионам Украины. Чаще всего россияне атакуют ночью и используют дроны-камикадзе иранского производства.

Также армия РФ начала чаще запускать ракеты разного типа, чтобы запутать украинскую ПВО. В частности, оккупанты используют крылатые ракеты, баллистику и гиперзвуковые "Кинжалы".

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