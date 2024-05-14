Почему Польша не может передать Украине Patriot: ответ Дуды

"Трудно говорить сегодня о передаче системы Patriot Украине, когда у нас в Польше еще нет этой системы, завершенной для нужд нашей собственной обороны". - подчеркнул он.

Он отметил, что Польша была первой страной, которая направила вооружение в Украину.

Дуда напомнил, что Варшава также передала Украине оборудование значительной стоимости и все это время поддерживала ее в военном отношении. Еще одним элементом поддержки, отметил он, является лоббирование союзниками поддержки Украины.