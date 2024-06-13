Почему плохо работают дворники в авто: выясняем причины

Стеклоочистители – важная система автомобиля, ведь они отвечают за видимость из-за руля. Из-за потери которой возможны самые неприятные события. Поэтому при первых признаках неурядиц с дворниками нужно проблему решать.

Глобально проблемы с очисткой стекла имеют два источника – проблемы со щетками (дворниками) и неисправность привода (электродвигатель и система рычагов). На более-менее свежих по годам автомобилях на первом месте здесь дворники – о чем мы и поговорим.

Износились шарниры каркаса . Дворники, имеющие каркасную конструкцию с шарнирами, после длительной эксплуатации получают люфты в местах соединения нескольких коромысел. Поэтому резиновое лезвие чрезмерно наклоняется во время хода щеток влево-вправо и не может прилегать к стеклу рабочей кромкой. Решение одно – замена дворников;

Утратила упругость пружина основания . Это касается бескаркасных стеклоочистителей, не имеющих многочисленных шарниров, но имеющих монолитное пружинное основание, и оно может со временем распрямиться. Такие щетки нужно заменить;

Стерлись резиновые реснички щеток. Так называемое резиновое лезвие теряет эластичность под влиянием ультрафиолета солнечного света и находящегося в воздухе озона. Тогда ресница плохо прилегает к стеклу и оставляет на нем полосы и островки воды. В некоторых конструкциях щеток резинки можно заменить раздельно;

Что-то попало в каркас или под резинку. В конструкции дворников может застрять какой-нибудь мелкий мусор – веточка, сухие листья и т.д. Машину придется остановить и все лишнее из-под щетки убрать.

Жирные отложения на стекле . Довольно часто на лобовом стекле накапливаются загрязнения, содержащие жиры – например, из-за испарений масла и антифриза из-под капота. Тогда и вполне исправные щетки не могут нормально убрать воду, размазывая ее стекло, оставляя его мутным. Эффективное моющее средство для стекла (возможно и бытовое) решит эту проблему;

Слабый прижим поводков . Спрятанная в поводке большая пружина на подержанных машинах теряет упругость и дворник не прижимается к стеклу. Часто причина не в пружине, а в шарнире возле нее, который из-за коррозии ограничивает нажимной эффект пружины. Зимой эта пружина иногда забивается льдом и мокрым снегом с тем же отрицательным эффектом. Поводки заменяются в сборе, но сначала можно попытаться смазать их каплей масла. Зимой при определенных условиях наводнения приходится очищать.

Опытные водители знают, что добротные фирменные дворники могут без труда прослужить несколько лет. Но рано или поздно и дорогие щетки выйдут из строя, и их позитив в том, что износ всех элементов у них наступает более или менее одновременно. Речь идет о том, что здесь не будет смысла заменять отдельно только резинку – это если и поможет, то только на короткое время.

Кратко

К сожалению, стеклоочистителям не всегда уделяется достаточно внимания – при том, что от них во многом зависит безопасность движения. При каждом использовании дворников обращайте внимание на их эффективность, и если есть какие-то подозрения, не оставляйте это без внимания – после завершения поездки осмотрите их сами или покажите мастерам на СТО. Отмечаем, что покупка новых щеток, хоть и является популярным средством решить проблемы стеклоочистителей, не всегда помогает на деле.