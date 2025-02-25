Почему пешеход не всегда прав: риски на дороге

Так, в ст.1187 Гражданского кодекса Украины есть норма о транспортном средстве как источнике повышенной опасности - следовательно, за причиненный автомобилем вред должен отвечать владелец машины. Поэтому распространены случаи, когда пешеход попадает под машину из-за собственного нарушения ПДД, а виновным в конце концов все равно признают водителя.

Кто отвечает в ДТП с пешеходом

Между тем, опытный юрист приведет несколько обоснованных примеров тому, что с точки зрения Закона пешеход далеко не всегда прав.

Украинские Правила дорожного движения говорят, что пешеходу нельзя делать такие вещи:

Пересекать проезжую часть за пределами пешеходного перехода и перекрестка. Есть исключение - дороги шириной не более 3-х полос в целом, если на данном участке в поле зрения нет законного перехода или перекрестка. (п. 4.7 Правил);

Пересекать перекресток по диагонали. Дорогу следует переходить только по линиям тротуаров или обочины (п. 4.7 ПДД);

Появляться на проезжей части из-за запаркованных машин и сооружений, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта (п. 4.10);

Выходить на дорогу (проезжую часть), не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения (п. 4.14);

Выходить неожиданно или выбегать на проезжую часть, в частности на пешеходный переход (п. 4.14);

Останавливаться, задерживаться на проезжей части (п. 4.14);

Покидать место ДТП, к которому он причастен (п.4.15).

В принципе, для пешехода как участника дорожного движения предусмотрены наказания за нарушение ПДД - другое дело, что правоохранители не всегда хотят начинать этот процесс, поскольку в отношении пешехода это сложнее, чем в отношении водителя.

Закон определяет для пешеходов за нарушение вышеупомянутых правил административную ответственность - предупреждение или штраф. При том если нарушение Правил пешеходом создало аварийную ситуацию, ему грозит более суровое наказание - принудительные общественные работы на 20 - 40 часов.

При рассмотрении дела о ДТП в суде вполне реально доказать, что вины водителя в травмировании или гибели пешехода-нарушителя нет. Правда, для этого нужен будет квалифицированный адвокат - он, скажем, обратит внимание суда на важное обстоятельство, что водитель не имел технической возможности избежать столкновения с человеком, который, например, неожиданно выбежал на дорогу.

Также пешехода можно привлечь к ответственности за причиненный автомобилю и другим лицам вред - как лицо, чьи неправомерные действия (нарушение ПДД) привели к аварии с тяжелыми последствиями. В Гражданском кодексе Украины есть ст.1166, которая говорит, что этот вред возмещается в полном объеме именно лицом, которое его нанесло - то есть в данном случае пешеходом. В практике украинских судов (в том числе и Верховного Суда) есть прецеденты подобных решений в пользу водителей, пострадавших в результате нарушения пешеходами Правил дорожного движения.

Как водителю выиграть суд против пешехода

Как уже упоминалось, для успешного решения дела нужен будет опытный адвокат, но кое-что зависит и от водителя - участника ДТП с пешеходом-нарушителем.

Ему придется сразу, еще на месте происшествия, позаботиться о сборе доказательств. Следует взять контакты свидетелей, найти записи с видеорегистраторов окружающих машин и с уличных камер, проконтролировать правильность составления схемы ДТП и оформления документов о ДТП. Надо будет заказать экспертизу повреждений автомобиля и других поврежденных объектов, подготовить экспертную оценку их ремонта. На основании этих документов при рассмотрении дела адвокат будет доказывать необходимость взимания компенсации с виновника аварии.

Вкратце

Когда мы уже упоминали об опытных адвокатах, скажем, что скорее всего каждый из них посоветовал бы водителям в первую очередь пытаться избежать ДТП. Даже если заранее понятно, что виновным в аварийной ситуации, которая складывается, будет пешеход. Причины такого совета, вероятно, понятны без объяснений.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.