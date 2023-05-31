Почему подняли тариф на электроэнергию: в "Укрэнерго" назвали причину

"Мы потеряли часть генерации и также часть потребителей. Например, сетевые компании, такие как "Укрэнерго" и облэнерго, у них выручка упала просто автоматически на 30% просто из-за того, что потребление сильно сократилось", - сказал он.

По его словам, генерирующие компании недополучат средства из-за того, что пострадало много генерации. "Часть генерирующих мощностей у нас расположены во временной оккупации. Самый яркий пример – это Запорожская атомная электростанция. Но не только она. Еще есть Каховская гидроэлектростанция, есть тепловые электростанции в Донецкой, Запорожской, Луганской области. Потеряно много активов и, конечно, гораздо труднее стало сводить концы с концами", - рассказал Кудрицкий.

Вместе с тем, он заявил, что дефицит в финансах в энергетической системе был давно, но с началом полномасштабного вторжения он существенно усилился.

"В течение достаточно продолжительного периода энергетика была недофинансирована. Это не началось вчера или позавчера. Это такая системная проблема, которая длилась годами. Сейчас в условиях полномасштабного вторжения, начиная с февраля 2022 года, дефицит финансового ресурса в системе усилился", - сказал глава "Укрэнерго".

Новый тариф

Напомним, правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн/кВт-час.

До конца мая для украинцев, использующих до 250 кВт-ч в месяц, действует тариф 1,44 грн/кВт-ч, а украинцы, использующие более 250 кВт-ч, платят 1,68 грн/кВт-ч.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня.