Почему переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам сорвались: СМИ узнали причину

Издание уточняет, что информацию о причине провала переговоров им предоставил неназванный бывший американский чиновник.

"ХАМАС настаивает на получении топлива… Израильская и американская стороны, а также другие страны хотят освободить большое число своих граждан", - рассказал он.

При этом экс-чиновник из США и неназванный израильский дипломат заявили изданию, что переговоры провалились перед тем, как Израиль решил расширить свою наземную операцию в Секторе Газа в пятницу, 27 октября.

"В четверг переговоры шли очень хорошо, и переговорщики надеялись, что в выходные удастся достичь соглашения. Однако в начале пятницы возникли разногласия, которые привели к тому, что переговоры застопорились", - заявил дипломат.

По данным NBC, переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении 239 заложников, в том числе детей и стариков, продолжаются с тех пор, как боевики вторглись в Израиль 7 октября. Примерно половина пленных - это люди с паспортами 25 иностранных государств.

Расширение наземной операции Израиля

Напомним, в пятницу, 27 октября, Израиль начал усиленно атаковать Сектор Газа. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

При этом, как отмечают в ЦАХАЛ, в ночь на 30 октября в Сектор Газа отправили дополнительные войска для продолжения операции.

Территорию Сектора Газа атакуют не только при помощи наземных сил, для этого также задействуют авиацию и флот.