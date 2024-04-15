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Не всем студентам доступно право выезда за границу: какие вузы не в списке

Фото: новые правила пересечения границы не касаются студентов частных вузов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Недавно Кабинет министров принял постановление, согласно которому студенты-мужчины при определенных условиях смогут пересекать границу во время военного положения. Однако это касается только тех, кто учится в государственных и коммунальных учреждениях высшего образования.

Об этом рассказали в Министерстве образования и науки Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадськее".

В МОН отметили, что согласно Порядку реализации права на академическую мобильность (постановление КМУ №579), образовательные учреждения, участвующие в программах академической мобильности, получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета.

"Изменения, которые вносятся в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, в соответствии с законодательством, государственные и коммунальные высшие учебные заведения смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами", - пояснили в ведомстве.

Речь идет, в частности, об организационных, протокольно-информационных, консультационных услугах и услугах по переводу.

В министерстве также отметили, что существуют частные учреждения высшего образования, которым приостановили лицензии, но не прекратили существование юридического лица частного или публичного права.

"Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации", - добавили в МОН.

Выезд студентов-мужчин за границу

После введения военного положения студенты заведений высшего, профессионального образования, ассистенты, аспиранты, докторанты попали в список лиц, которым запрещен выезд из страны. Однако они получили отсрочку от мобилизации на военную службу.

Какое-то время на обучение могли выезжать украинцы-студенты иностранных вузов, но после выявления фактов подделки документов и этой категории запрещен выезд за пределы Украины.

Однако 2 апреля Кабинет министров принял постановление, согласно которому выезд за границу разрешили студентам, ставшим участниками программы академической мобильности.

Как пояснили в МОН, соответствующее решение будет способствовать интеграции Украины в европейское пространство высшего образования, позволит студентам получать новые знания и опыт по программам академической мобильности.

Выехать смогут студенты при таких условиях:

  • возраст от 18 до 22 лет;
  • не подлежат призыву военную службу во время мобилизации;
  • учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования государственной или коммунальной формы собственности;
  • получают образовательную степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка);
  • стали участниками академической мобильности сроком 1 семестр.

Подробнее о порядке выезда мужчин за границу во время войны - в материале РБК-Украина.

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