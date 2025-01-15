Почему небо над городами Украины краснеет на закате солнца: объяснение метеорологов

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему вечернее небо над Киевом и другими городами нашей страны в последнее время часто приобретает яркие, в частности красные оттенки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Украинцам рассказали, что зимой воздух обычно более холодный и чистый - из-за меньшего содержания влаги.
"Благодаря этому красные оттенки становятся ярче, поскольку пыль и водяной пар меньше влияют на рассеивание", - объяснили в Укргидрометцентре.
Это связано с тем, что на морозе в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда.
"Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что также усиливает красные и оранжевые тона", - отметили эксперты.
Важно и то, что холодный воздух имеет более высокую плотность, что также влияет на преломление света.
"Это создает дополнительные условия для усиления красных цветов в закатном небе", - отметили метеорологи.
Итак, в целом, зимой красное небо на закате выглядит ярче из-за сочетания:
Публикация Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали об уникальном метеорологическом явлении, которое может менять акустику.
Читайте также о самых ярких погодных событиях 2024 года (чем он запомнился).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.