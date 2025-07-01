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Почему наши бабушки вешали ковры на стена: мода, декор или странная традиция?

Вторник 01 июля 2025 06:55
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Почему наши бабушки вешали ковры на стена: мода, декор или странная традиция? Почему в каждом доме на стенах висел ковер (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

У каждого из нас есть это воспоминание - бабушкина хата, вышитые подушки, деревянная мебель и обязательно - ковер на стене. Кажется странным, но еще несколько десятилетий назад это было не просто украшение. Почему такие ковры висели в каждом доме?

Почему наши бабушки и родители вешали ковры на стену и какое это малое значение, рассказывает РБК-Украина.

Ковер как признак достатка

В советские времена ковер на стене был показателем статуса. Его покупали не потому, что не было что повесить - а потому, что могли себе позволить. Качественный туркменский или молдавский ковер был недешевым, и семья, которая его имела, считалась "на уровне".

Интересный факт: в 70-80-х годах ковер был дефицитным товаром. Его "доставали", ждали очередь или привозили из командировки.

Ковер как теплоизоляция

Ковер на стене часто выполнял практическую функцию - удерживал тепло. В квартирах без нормального отопления или с внешними стенами это был единственный способ сделать комнату комфортной зимой.

Особенно это касалось "хрущевок", где внешние стены промерзали. Ковер спасал не только комфорт, но и сон.

Звукоизоляция

В большинстве домов, особенно в "хрущевках", толщина стола стала настоящей проблемой, поскольку можно было услышать из соседней квартиры не только музыку или телевизор, но и то, как соседи говорят, кашляют и как у них кипит чайник.

Это создавало массу дискомфорта, а ковер отлично спасал ситуацию и позволял создать больше интимности и комфорта.

Ковер как декор и фон для фото

Ковер на стене - это был домашний фон для всего: для гостей, для праздников, для фотографий. Именно на фоне ковра сохранились тысячи снимков со свадьбами, выпусками и семейными застольями.

Это был аналог обоев из инстаграма: богатый, симметричный, понятный. И главное - доступный.

Ковер как замена объектов искусства

В типичных советских квартирах было мало предметов декора, и ковер - это был визуальный акцент. Цвета, узоры, орнамент - все это создавало ощущение богатства и завершенности интерьера.

Иногда ковры имели и символику - геометрические орнаменты, "дерево жизни", стилизованные растения. Это был заменитель того, что в других культурах висело в виде картин или гобеленов.

Ковер как часть традиции

Во многих регионах Украины (особенно на западе) вышитые тканые ковры или гобелены издавна использовались в интерьере. Советская культура частично подражала этим обычаям, превратив их в массовую норму.

Это было что-то между наследием и модой, и поколение 1950-1980-х уже не представляло жилище без ковра на стене.

Ковер на стене был не случайностью, а частью целого стиля жизни. Он давал тепло, статус, комфорт, эстетику. И хоть сейчас мы воспринимаем это с иронией, для нескольких поколений он означал уют, гостеприимство и любовь к своему дому.

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При написании материала использованы источники: труды Анны Скрипник, Украинский центр народной культуры имени Ивана Гончара, электронная библиотека украинского этнолога Василия Скуратовского

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