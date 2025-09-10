Индийский бизнесмен Мукеш Амбани, чье состояние оценивается почти в 103 млрд долларов, и которого СМИ связывают с одной из крупнейших схем обхода санкций против России, до сих пор остается е-резидентом Эстонии.

Этот статус получил он еще 12 марта 2018 года. Благодаря е-резидентству бизнес-империя Амбани имеет доступ к европейской финансовой системе и налоговым льготам.

Тем временем компания Reliance Industries, принадлежащая индийскому миллиардеру, перерабатывает более 30% всей российской нефти, поступающей в Индию. Поэтому фактически бизнес Амбании способствует обеспечению Кремля миллиардами долларов для продолжения войны в Украине.

Предоставление Мукешу Амбани статуса е-резидента Эстонии контрастирует с тем, что эта страна последовательно позиционирует себя как один из самых принципиальных противников российской агрессии против Киева. В частности, Таллин передал Украине военную помощь на сумму, превышающую 1,4% ВВП, и неоднократно призывал к ужесточению санкций против Москвы.

Роль Амбани в финансовых потоках Кремля

Следует отметить, что деятельность Мукеша Амбани могла повлиять на затягивание нынешней войны.

Бизнесмен расширил сотрудничество с Кремлем в период, когда экономика России испытывала значительное давление. Во второй половине 2022 года оккупанты были выбиты из Херсона за Днепр, а Вооруженные силы Украины почти полностью зачистили Харьковскую область от войск РФ.

Санкции, введенные западными странами, нанесли серьезный удар по ключевым производственным мощностям российской оборонной промышленности. И если бы не действия Амбани, Россия испытала бы более глубокий экономический спад, что осложнило бы продолжение боевых действий.

Задача восстановления военно-промышленного комплекса РФ требовала срочных и чрезвычайно ресурсоемких действий. По данным аналитиков Bloomberg, зимой 2022-2023 годов российская экономика находилась на грани краха.

И именно в этот критический момент заработала спасительная для Кремля "схема".

На первый взгляд она выглядела очень сомнительно. Однако около сорока ранее неизвестных торговых компаний из стран Персидского залива и Гонконга, которые "буквально возникли из воздуха", к 2023 году сумели сосредоточить в своих руках более половины российского нефтяного экспорта.

Обеспечить бесперебойную работу этого механизма могли помочь связи и влияние Мукеша Амбани в международных финансовых кругах, в частности, его е-резидентство в Эстонии.

Эффек стал заметен уже к середине 2023 года. Финансовые вливания позволили России не просто восстановить, а существенно нарастить свои военные возможности.

Миллиарды для российского ВПК

По данным Минобороны России, в 2023 году армия РФ получила более 1500 танков и 22 000 беспилотников. Такой стремительный рост, вероятно, стал возможным благодаря финансированию ВПК РФ, осуществлявшемуся через эту "схему".

Общий объем производимой продукции превысил 2200 единиц боевой бронетехники, 1400 ракетных и артиллерийских систем, а также более 12000 единиц автотранспорта.

В частности, впечатляющие результаты были достигнуты в производстве ракет. Если в начале 2023 года Россия производила лишь 6 баллистических ракет "Искандер" в месяц, имея остаточный запас в 50 штук, то уже в начале 2024 года запасы ракет типов 9М723 и 9М727 выросли почти до 200 единиц – несмотря на их интенсивное использование с лета 2023 года.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество российских танков удвоилось с 2022 года – с 1700 до 3500 единиц. Число артиллерийских систем выросло втрое, а количество боевых машин пехоты на поле боя увеличилось с 4500 до 8900. Согласно исследованию Фонда Джеймстауна, индекс промышленного производства России в январе-сентябре 2024 показал рост на 104,4% по сравнению с аналогичным периодом 20.

Параллельно заработали международные логистические маршруты. По информации CNN, уже в мае 2023 года функционировала масштабная сеть каспийских морских маршрутов.

До сентября Киев сообщал об использовании Россией более 8 тысяч иранских беспилотников. Агентство Reuters зафиксировало поставки Тегераном около 400 баллистических ракет, в том числе новых тактических комплексов Fateh-110 с дальностью до 700 километров.

Поставки артиллерийских снарядов из Северной Кореи достигли 5 миллионов единиц – объем, вдвое превышающий годовые производственные мощности самой России. Китай предоставил критически важные технологии и комплектующие для производства высокотехнологичного вооружения в миллиарды долларов.

Индийский экспорт в Россию включал военное снаряжение на сумму 4 млрд долларов, запчасти для бронетехники – 1,4 млрд долларов, медикаменты для армии – 518 млн долларов, а также химические реагенты для производства взрывчатых веществ – около $00 млн долларов.

Е-резидентство Эстонии

Военно-промышленный комплекс России не снижает обороты. С финансированием проблем нет: схема по перепродаже российской нефти до сих пор успешно работает.

Разница в цене по каждому баррелю, полученная вследствие относительно небольшой наценки, оседает на счетах зарубежных компаний, связанных с путинским режимом. При огромных объемах российского нефтяного экспорта это приносит Кремлю миллиарды долларов в год.

Часть полученных средств благодаря выстроенной Амбани бизнес-структуре проходит через посредников в Гонконге и странах Персидского залива, операции которых не подпадают под действие международных санкций. Эти финансовые потоки могут быть использованы для закупки западных микрочипов, высокотехнологичного оборудования и важных компонентов для вооружения.

Технологическое перевооружение, которое стало возможным благодаря этой схеме, позволило российской армии значительно нарастить свой потенциал.

К началу контрнаступления летом 2023 Украина столкнулась не с деморализованными войсками образца 2022, вооруженными устаревшими Т-62, а с противником, который получил доступ к самым современным технологиям и неограниченного финансирования.

Следовательно, главная задача сегодня формулируется просто: необходимо перекрыть Кремлю финансовые потоки. И первым шагом должна стать ликвидация "схемы Амбани".

Решить эту задачу можно только политическими методами. Необходимо рассмотреть возможность ограничения бизнес-деятельности индийского бизнесмена в странах, которые поддерживают борьбу Украины за свою независимость.

Именно поэтому сохранение при Амбани статуса е-резидента Эстонии – учитывая его роль в финансировании российской экономики – является вопросом, требующим международного внимания.

К примеру, статус бизнесмена может вызвать вопрос о декларируемых внешнеполитических приоритетах самой Эстонии. Это может привести к дискуссии о соотношении экономических интересов и поддержании демократических ценностей в борьбе против агрессии.

Эстонские власти не комментируют эту ситуацию. Между тем, финансовые потоки продолжают поступать в российскую казну, обеспечивая Кремлю ресурсы для ведения войны. Это позволяет России выдвигать требования по аннексии украинских территорий и адаптироваться к западным экономическим санкциям.