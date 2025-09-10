ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что позволяет Мукешу Амбани продолжать бизнес в Европе несмотря на поддержку РФ

Среда 10 сентября 2025 18:30
UA EN RU
Что позволяет Мукешу Амбани продолжать бизнес в Европе несмотря на поддержку РФ Владелец Reliance Industries Мукеш Амбани (фото: Getty Images)
Автор: Александр Хищенко

Мукеш Амбани, самый богатый предприниматель Азии и владелец Reliance Industries, сохраняет е-резидентство Эстонии. Несмотря на помощь РФ в обходе санкций, это дает его бизнесу доступ к европейской финсистеме и налоговым льготам. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Индийский бизнесмен Мукеш Амбани, чье состояние оценивается почти в 103 млрд долларов, и которого СМИ связывают с одной из крупнейших схем обхода санкций против России, до сих пор остается е-резидентом Эстонии.

Этот статус получил он еще 12 марта 2018 года. Благодаря е-резидентству бизнес-империя Амбани имеет доступ к европейской финансовой системе и налоговым льготам.

Тем временем компания Reliance Industries, принадлежащая индийскому миллиардеру, перерабатывает более 30% всей российской нефти, поступающей в Индию. Поэтому фактически бизнес Амбании способствует обеспечению Кремля миллиардами долларов для продолжения войны в Украине.

Предоставление Мукешу Амбани статуса е-резидента Эстонии контрастирует с тем, что эта страна последовательно позиционирует себя как один из самых принципиальных противников российской агрессии против Киева. В частности, Таллин передал Украине военную помощь на сумму, превышающую 1,4% ВВП, и неоднократно призывал к ужесточению санкций против Москвы.

Роль Амбани в финансовых потоках Кремля

Следует отметить, что деятельность Мукеша Амбани могла повлиять на затягивание нынешней войны.

Бизнесмен расширил сотрудничество с Кремлем в период, когда экономика России испытывала значительное давление. Во второй половине 2022 года оккупанты были выбиты из Херсона за Днепр, а Вооруженные силы Украины почти полностью зачистили Харьковскую область от войск РФ.

Санкции, введенные западными странами, нанесли серьезный удар по ключевым производственным мощностям российской оборонной промышленности. И если бы не действия Амбани, Россия испытала бы более глубокий экономический спад, что осложнило бы продолжение боевых действий.

Задача восстановления военно-промышленного комплекса РФ требовала срочных и чрезвычайно ресурсоемких действий. По данным аналитиков Bloomberg, зимой 2022-2023 годов российская экономика находилась на грани краха.

И именно в этот критический момент заработала спасительная для Кремля "схема".

На первый взгляд она выглядела очень сомнительно. Однако около сорока ранее неизвестных торговых компаний из стран Персидского залива и Гонконга, которые "буквально возникли из воздуха", к 2023 году сумели сосредоточить в своих руках более половины российского нефтяного экспорта.

Обеспечить бесперебойную работу этого механизма могли помочь связи и влияние Мукеша Амбани в международных финансовых кругах, в частности, его е-резидентство в Эстонии.

Эффек стал заметен уже к середине 2023 года. Финансовые вливания позволили России не просто восстановить, а существенно нарастить свои военные возможности.

Миллиарды для российского ВПК

По данным Минобороны России, в 2023 году армия РФ получила более 1500 танков и 22 000 беспилотников. Такой стремительный рост, вероятно, стал возможным благодаря финансированию ВПК РФ, осуществлявшемуся через эту "схему".

Общий объем производимой продукции превысил 2200 единиц боевой бронетехники, 1400 ракетных и артиллерийских систем, а также более 12000 единиц автотранспорта.

В частности, впечатляющие результаты были достигнуты в производстве ракет. Если в начале 2023 года Россия производила лишь 6 баллистических ракет "Искандер" в месяц, имея остаточный запас в 50 штук, то уже в начале 2024 года запасы ракет типов 9М723 и 9М727 выросли почти до 200 единиц – несмотря на их интенсивное использование с лета 2023 года.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество российских танков удвоилось с 2022 года – с 1700 до 3500 единиц. Число артиллерийских систем выросло втрое, а количество боевых машин пехоты на поле боя увеличилось с 4500 до 8900. Согласно исследованию Фонда Джеймстауна, индекс промышленного производства России в январе-сентябре 2024 показал рост на 104,4% по сравнению с аналогичным периодом 20.

Параллельно заработали международные логистические маршруты. По информации CNN, уже в мае 2023 года функционировала масштабная сеть каспийских морских маршрутов.

До сентября Киев сообщал об использовании Россией более 8 тысяч иранских беспилотников. Агентство Reuters зафиксировало поставки Тегераном около 400 баллистических ракет, в том числе новых тактических комплексов Fateh-110 с дальностью до 700 километров.

Поставки артиллерийских снарядов из Северной Кореи достигли 5 миллионов единиц – объем, вдвое превышающий годовые производственные мощности самой России. Китай предоставил критически важные технологии и комплектующие для производства высокотехнологичного вооружения в миллиарды долларов.

Индийский экспорт в Россию включал военное снаряжение на сумму 4 млрд долларов, запчасти для бронетехники – 1,4 млрд долларов, медикаменты для армии – 518 млн долларов, а также химические реагенты для производства взрывчатых веществ – около $00 млн долларов.

Е-резидентство Эстонии

Военно-промышленный комплекс России не снижает обороты. С финансированием проблем нет: схема по перепродаже российской нефти до сих пор успешно работает.

Разница в цене по каждому баррелю, полученная вследствие относительно небольшой наценки, оседает на счетах зарубежных компаний, связанных с путинским режимом. При огромных объемах российского нефтяного экспорта это приносит Кремлю миллиарды долларов в год.

Часть полученных средств благодаря выстроенной Амбани бизнес-структуре проходит через посредников в Гонконге и странах Персидского залива, операции которых не подпадают под действие международных санкций. Эти финансовые потоки могут быть использованы для закупки западных микрочипов, высокотехнологичного оборудования и важных компонентов для вооружения.

Технологическое перевооружение, которое стало возможным благодаря этой схеме, позволило российской армии значительно нарастить свой потенциал.

К началу контрнаступления летом 2023 Украина столкнулась не с деморализованными войсками образца 2022, вооруженными устаревшими Т-62, а с противником, который получил доступ к самым современным технологиям и неограниченного финансирования.

Следовательно, главная задача сегодня формулируется просто: необходимо перекрыть Кремлю финансовые потоки. И первым шагом должна стать ликвидация "схемы Амбани".

Решить эту задачу можно только политическими методами. Необходимо рассмотреть возможность ограничения бизнес-деятельности индийского бизнесмена в странах, которые поддерживают борьбу Украины за свою независимость.

Именно поэтому сохранение при Амбани статуса е-резидента Эстонии – учитывая его роль в финансировании российской экономики – является вопросом, требующим международного внимания.

К примеру, статус бизнесмена может вызвать вопрос о декларируемых внешнеполитических приоритетах самой Эстонии. Это может привести к дискуссии о соотношении экономических интересов и поддержании демократических ценностей в борьбе против агрессии.

Эстонские власти не комментируют эту ситуацию. Между тем, финансовые потоки продолжают поступать в российскую казну, обеспечивая Кремлю ресурсы для ведения войны. Это позволяет России выдвигать требования по аннексии украинских территорий и адаптироваться к западным экономическим санкциям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония Индия Нафта Война России против Украины
Новости
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана