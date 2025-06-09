Почему машины нет в базе данных: что с этим делать

Не все базы данных стоят того, чтобы искать в них свою машину. Но есть такие реестры, без которых владение и распоряжение автомобилем просто невозможно. Что стоит за отсутствием машины в базах и где искать причину?

С чего начинать решение проблемы, когда машина отсутствует в государственных базах данных, читайте в материале РБК-Украина .

Не удается найти машину в базе: о чем идет речь

Конечно, автовладельца может волновать отсутствие машины не в реестрах "штрафников" или злостных должников, а, например, в официальном общегосударственном цифровом реестре транспортных средств.

Повод для беспокойства действительно есть, ведь получается, что с точки зрения государства машины вроде как не существует. А есть ситуации, когда эта новость для владельца просто катастрофическая - например, если авто куплено без юридического переоформления, по "техпаспорту".

Авто нет в базе данных - причины:

Машины в базе никогда не было;

Машину из базы изъяли;

Машину неправильно ищут.

Итак, ситуации разные, а причины тоже не всегда криминальные. Давайте разберемся с ними по очереди.

Фото: чтобы машина попала в государственную базу данных, она должна быть зарегистрирована в сервисном центре МВД (Getty Images)

Не занесли в базу

В Украине остается определенное количество автомобилей, которые из-за своего возраста не были внесены в цифровые реестры.

На сегодня в цифровых базах МВД Украины содержатся все зарегистрированные авто, выпущенные после 1 января 2013 года. А также старшие машины, которые проходили регистрационные процедуры после этой даты - перерегистрацию, смену документов или их восстановление.

Но отсутствие автомобиля в цифровых реестрах еще не означает проблему. Все в порядке, если у владельца есть действующий техпаспорт, машина зарегистрирована в локальных базах бывших МРЭО по месту прописки владельца, где она получила номерные знаки.

Разве что сложность может возникнуть при обращении в сервисный центр МВД в другом регионе. Тогда услуга не будет оказана сразу, поскольку придется ждать подтверждения истории автомобиля с места его регистрации.

Естественно, что в базах зарегистрированных автомобилей отсутствуют машины, которые находятся на территории Украины, но не имеют государственных номеров - из-за отсутствия растаможки, сертификации и тому подобное.

Кроме того, даже зарегистрированные авто с номерами могут еще не быть внесены в базу, если их регистрация состоялась совсем недавно.

Изъяли из базы

Есть ситуации, когда автомобиль сознательно изымают из цифровых баз. Самый частый случай - если машину официально списывают как утилизированную, и владелец сдает ее номерные знаки.

Однако в реальности даже после этой процедуры транспортное средство может физически оставаться в пользовании - иметь номерные знаки и документы.

В конце концов проблема все равно всплывет, но только тогда, когда кто-то попытается найти это авто по VIN-коду в цифровых базах, и отсутствие там машины станет явным для официальных лиц. Такое в основном касается старых машин советского периода, особенно грузовиков, которые "оптом" списывали с баланса предприятий.

Фото: все авто, зарегистрированные или перерегистрированные после 1 января 2013 года, присутствуют в общегосударственном цифровом реестре транспортных средств (Getty Images).

Ищут в базе неправильно

Основным идентификатором автомобиля, который используется для проверки в базах данных, является VIN-код - уникальная комбинация из 17 символов.

Для корректного поиска важно вводить его без ошибок, причем это касается и поиска, и давнего занесения машины в базу чиновником сервисного центра или МРЭО.

Например, в VIN-кодах цифра 0 вводится клавишей "ноль", но оператор мог случайно записать ее как букву О. Поэтому при поиске стоит попробовать оба варианта.

Еще один тип поисковых трудностей возникает с автомобилями с двумя VIN-кодами. Такие характерно для машин, импортировавшихся по схеме замены кузова, популярной в начале 2000-х, или для авто, собранных в Украине по методу SKD. Чтобы найти необходимую информацию, следует проверять оба кода поочередно.

Вывод

Если ваш автомобиль не нашелся в той или иной базе, не спешите впадать в панику и поднимать волну энергичных мер. Вспомните, что любой компьютер - и тем более целая компьютерная система - не застрахованы от сбоев.

Поэтому перед тем, как начинать поиски альтернативных решений, стоит повторить запрос несколько раз. Также попросите помощи у человека, который сам искал свою машину по тому же алгоритму - возможно, коллега-автовладелец укажет вам на какую-то вашу ошибку.

И только если это не поможет, есть смысл переходить "в реал" и разбираться с ситуацией с помощью тех или иных официальных лиц.