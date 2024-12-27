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Почему Лукашенко снова заговорил о размещении в Беларуси "Орешника": мнение политолога

Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Белорусский диктатор Александр Лукашенко снова упомянул о передачи Беларуси российской ракеты "Орешник", поскольку он хочет обратить на себя внимание.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По мнению Фесенко, Лукашенко заявлениями о десятке "Орешников" подстраивается под российского диктатора Владимира Путина, для которого такая ракета является "любимой игрушкой". 

При этом политолог напомнил, что, согласно оценкам экспертов, даже у самой России нет десятка "Орешников", о котором размечтался Лукашенко. 

"А Лукашенко тоже хочет поиграть в эту тему, не в сам "Орешник", а в тему. Он хочет обращать на себя внимание, у него выборы, он хочет информационного антуража вокруг себя", - добавил Фесенко. 

Также он отметил, что, как пишут западные СМИ, белорусский диктатор посылает на Запад сигналы, что хочет восстановить нормальные отношения и не хочет войны. 

"Традиционная шизофрения, в этом весь Лукашенко", - заявил Фесенко. 

Что сказал Лукашенко

Напомним, вчера, 26 декабря, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он хочет разместить на территории РБ “десяток комплексов "Орешник".

В ответ российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы может выполнить такую просьбу Лукашенко.

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссийская ФедерацияБеларусьРакета Орешник