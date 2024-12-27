Почему Лукашенко снова заговорил о размещении в Беларуси "Орешника": мнение политолога

По мнению Фесенко, Лукашенко заявлениями о десятке "Орешников" подстраивается под российского диктатора Владимира Путина, для которого такая ракета является "любимой игрушкой".

При этом политолог напомнил, что, согласно оценкам экспертов, даже у самой России нет десятка "Орешников", о котором размечтался Лукашенко.

"А Лукашенко тоже хочет поиграть в эту тему, не в сам "Орешник", а в тему. Он хочет обращать на себя внимание, у него выборы, он хочет информационного антуража вокруг себя", - добавил Фесенко.

Также он отметил, что, как пишут западные СМИ, белорусский диктатор посылает на Запад сигналы, что хочет восстановить нормальные отношения и не хочет войны.

"Традиционная шизофрения, в этом весь Лукашенко", - заявил Фесенко.