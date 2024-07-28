Почему июль был рекордно жарким и станет ли 2024 год самый теплым в истории: что говорят факты

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Что вызывает беспокойство ученых

На фоне ряда локальных и глобальных температурных рекордов, установленных в июле 2024 года, исследователи активно анализируют температурные показатели прошлых лет и десятилетий.

Согласно данным Службы изменения климата Европейского Союза - Climate Copernicus - как в 2023, так и в 2024 году наблюдались годовые максимумы, значительно превышающие те, что были зарегистрированы в предыдущие годы.

Такая тенденция подтверждает стремительный процесс глобального потепления.

"Десять лет с самыми высокими годовыми максимальными среднесуточными температурами приходятся на последние десять лет - с 2015 по 2024 год", - уточнили специалисты и опубликовали соответствующую диаграмму.

Самые высокие глобальные средние температуры (инфографика: climate.copernicus.eu)

Почему самые высокие температуры фиксируют в июле

Ученые рассказали, что глобальная средняя температура, как правило, достигает своего годового пика именно с конца июня по начало августа - что совпадает с летом в северном полушарии.

Сезонные модели этой части Земли определяют общую глобальную температуру из-за того, что большие массивы суши в северном полушарии нагреваются быстрее океанов южного полушария.

"Наш анализ свидетельствует о том, что внезапное повышение среднесуточной глобальной температуры связано с температурами, значительно превышающими средние на больших территориях Антарктиды", - рассказали специалисты.

Кроме того, на температурные показатели влияет площадь морского льда, которая постепенно уменьшается и приводит к значительно более высоким средним температурам в частях Южного (Антарктического) океана.

Температурные аномалии по состоянию на 23 июля (инфографика: climate.copernicus.eu)

Может ли 2024 год стать самым теплым в истории

По словам ученых, аномально высокие средние температурные показатели не стали абсолютной неожиданностью, ведь подобные рекорды обычно фиксируются именно в этот период.

"Поскольку годовая максимальная глобальная средняя температура может быть зафиксирована в любое время между концом июня и серединой августа, текущие выводы предварительные, ведь мы следим за эволюцией климата почти в реальном времени", - рассказали в Climate Copernicus.

Директор Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S) Карло Буонтемпо подтвердил, что хотя у человечества "есть новый рекорд", все еще может измениться.

Говоря о том, может ли 2024 год стать самым теплым в истории человечества (с начала наблюдений), исследователи отмечают: это будет в значительной степени зависеть от развития и интенсивности следующей фазы так называемого Южного колебания Эль-Ниньо (ENSO).

Речь идет о том, что океанские течения играют важную роль в формировании погоды и климата на Земле, а в Тихом океане еще раньше "проснулось" холодное явление Ла-Нинья.

"По состоянию на сейчас 2024 год был достаточно теплым, поэтому вероятно, что он станет в целом более теплым, чем 2023 год. Однако исключительно высокие температуры последних четырех месяцев прошлого года свидетельствуют о том, что делать уверенные прогнозы - какой год окажется теплее - пока слишком рано", - подытожили ученые.