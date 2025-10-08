Почему страны ЕС бьют тревогу из-за плана ВОЗ по борьбе с сигаретами

В одной из рекомендаций говорится о полном запрете сигарет с фильтром. ВОЗ считает, ухудшение вкуса сигарет после изъятия фильтров будет побуждать часть людей бросить курить. Кроме этого, ВОЗ аргументирует это тем, что пластиковые фильтры загрязняют окружающую среду.

Итальянская федерация табачных производителей (FIT) резко раскритиковала план ВОЗ, называя его "идеологическим планом под прикрытием заботы о здоровье".

В Италии табачная отрасль приносит 15,2 млрд налогов в год и дает работу более 100 тысячам людей - от фермеров до продавцов. В FIT предостерегают: если легальный рынок сократится, это откроет двери для организованной преступности, которая уже зарабатывает более миллиарда евро ежегодно на нелегальной торговле.

В ЕС, согласно последним исследованиям, в 2024 году потребление нелегальных сигарет достигло 38,9 миллиарда единиц, то есть 9,2% от общего потребления. Из-за этого правительства ЕС недополучают более 14,9 млрд евро налогов.

В Украине, по данным исследования Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами в июле 2025 года составил 15,4% (против 14,1% в начале 2025 года). В то же время теневой рынок электронных сигарет составляет 93,6%. При таком уровне нелегальной торговли на табачном рынке, ежегодно государственный бюджет Украины теряет более 30 млрд грн из-за неуплаты налогов.

В своих рекомендациях ВОЗ также предлагает ограничить количество магазинов, имеющих лицензию на продажу табачных изделий. Розничные продавцы в Польше уже бьют тревогу, что от этого особенно пострадают небольшие торговые точки в сельской местности.

"Согласно данным за 2024 год, в Польше примерно 77 000 магазинов и киосков продают табачные изделия и предоставляют рабочие места нескольким тысячам людей. Рекомендации ВОЗ станут ударом по польскому малому и среднему бизнесу. Они означают сокращение тысяч рабочих мест, крах семейных магазинов, уменьшение количества независимых розничных торговцев и снижение конкурентоспособности польской торговли", - предупреждает Мацей Пташинский, президент Польской торговой палаты.

Еще одно предложение ВОЗ предусматривает завершить государственную финансовую поддержку для фермеров, выращивающих табак. Организация рекомендует им перепрофилироваться на производство продуктов питания и не скрывает своей конечной цели - полностью запретить выращивание табака в Европе.

Это вызвало особое беспокойство в Испании, втором по величине производителе табака в Европе, где регионы в Касересе зависят от выращивания и первичной переработки табака. Профсоюзы и кооперативы опасаются, что опрометчивые меры оставят тысячи семей без заработка и приведут к потере тысяч рабочих мест.

ВОЗ также предлагает ограничить продажу табачных изделий тем, кто родился после определенного года. В 2022 году Новая Зеландия уже пыталась принять подобный закон, который должен был запретить легально покупать сигареты людям, рожденным после 2009 года и позже.

Однако действие этого закона отменили еще до момента вступления в силу. Причиной такого решения стала потенциальная потеря налоговых поступлений в государственный бюджет.

Однако рекомендации ВОЗ это еще не принятые решения, а рабочая повестка дня, которая будет обсуждаться сторонами во время Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (COP11), которая состоится в ноябре этого года.

После этого рекомендации рассмотрит Еврокомиссия. Если они будут приняты, они станут частью TED 3 (Евродирективы о табачных изделиях) и могут начать имплементироваться в табачное законодательство ЕС.