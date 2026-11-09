Почему "Искандеры" РФ попадают в мосты даже во время работы РЭБ, - объяснение "Флеша"

Российские войска могут точно поражать мосты ракетами "Искандер" даже при подавлении навигации над Украиной. Для этого противник использует специальные системы наводки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram советника по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

По его словам, во время воздушных тревог навигацию подавляют над всей территорией страны. В таких условиях "Искандеру" сложно попасть в объект с точностью до метра. Обычная инерционная система наводки не способна обеспечить такую точность.

Однако россияне стремятся наносить максимально точные удары по выбранным объектам. Поэтому на ракетах "Искандер" используются дополнительные системы наведения.

В частности, речь идет об оптических головках 9Э436 и 9Б918, а также более дорогие варианты с радиолокационной наводкой такие, как 9Б918.

Как пояснил "Флэш", во время понижения боеголовки ракета в течение нескольких секунд сканирует местность с помощью радиолокационной системы.

После этого в систему наведения поступает поправка, позволяющая скорректировать полет перед ударом.

Удары РФ по мостам Украины

В последние недели российские войска активизировали атаки на мосты, в частности в Киеве. Под ударом оказался Южный мост, неоднократно атаковавшийся дронами, а впоследствии – и баллистическими ракетами.

Последствия этих ударов повлияли не только на состояние инфраструктуры, но и на транспортное сообщение между берегами Днепра.

Одной из самых резонансных стала атака 27 октября. По данным РБК-Украина,россияне ударили по Южному мосту несколькими баллистическими ракетами.

В ночь на 7 ноябряпод ударом оказался уже Северный мост. По данным мэра Киева Виталия Кличко, в переправу попали несколько баллистических ракет. В результате атаки повреждены дорожное покрытие, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач.