Почему гендерную квоту в парламенте нужно пересмотреть: объяснение Шуляк

Она пояснила, что с 2013 по 2019 год в Украине действовала добровольная 30-процентная гендерная квота по закону о политических партиях. Впрочем, 11 июля 2019 г. Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, который предусматривал введение гендерных квот в Украине на уровне 40%. Однако, учитывая, что сегодня женщины в Украине все чаще возглавляют изменения, внедряют социальные проекты, становятся мощными голосами в политике, квоту нужно увеличивать.

"При всех этих достижениях мы все еще сталкиваемся с гендерной дискриминацией, недостаточным представительством во власти, насилием. Эти вопросы требуют нашего внимания и решительных действий. Как политический лидер партии "Слуга Народа", подтверждаю - женщины в нашей партии не просто присутствуют по гендерной квоте. Они являются активной, неотъемлемой частью политического движения, реализуя себя по всем направлениям. В то же время это равенство надо постоянно закреплять и приумножать", - отметила Шуляк.

По ее словам, речь идет, в частности, об увеличении гендерной квоты, при чем, кроме законодательных квот, следует активно внедрять добровольные внутрипартийные квоты, когда партии по собственной инициативе внедряют квотный принцип для формирования списков на выборы, или же для избрания руководства партии.

Не менее важно, добавила парламентарий, создать в Украине всеобъемлющую сеть межфракционных объединений и групп по обеспечению гендерного равенства, что позволит женщинам в политике продвигать важные вопросы. Другим важным пунктом должно стать внедрение политического менторства, которое поможет женщинам получать поддержку от более опытных политиков и приобретать необходимый опыт.

Шуляк пояснила, что квоты существуют более чем в 55 странах мира, которые варьируются от 30 до 50%. Их могут вводить законодательно, или же партии добровольно берут на себя такие обязательства. Впервые в истории женщины попали в парламент в Финляндии – в 1907 году.

Тогда, на первых выборах после того, как женщинам разрешили участвовать, в парламент попали 19 женщин (9,5% от всего количества парламентариев). Украина смогла едва превысить этот показатель в 2014 году. В настоящее время в финском парламенте 41,5% женщин. В Украине – около 12%. Согласно рейтингу The Global Gender Gap Report, Украина занимает 105-е место из 149 по уровню политического представительства женщин.

"Восприятие женщин в политике на Украине проходило свой непростой путь. От «политика – это не женское дело» до широкого участия женщин в политической жизни. Однако даже сейчас после законодательных изменений, защищающих права женщин, и изменений взглядов людей участие женщин в политической жизни все еще нуждается в поддержке, поскольку сохраняется большое влияние стереотипов, мифов, дискриминации и откровенного сексизма. Привлечение женщин к политическим процессам в Украине – это не просто необходимость, а шаг к реальному равенству", - добавила глава партии "Слуга народа".