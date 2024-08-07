Почему Харрис выбрала Уолза кандидатом в вице-президенты: Politico узнало причины

По информации двух источников издания, Харрис и Уолз встретились в воскресенье, 4 июля, и сразу нашли общий язык, несмотря на то, что до этого у них не было особых отношений.

Один из собеседников издания рассказал, что для Харрис были важны и другие факторы. В частности, она высоко оценила то что Уолз уже второй срок занимает должность губернатора и продвигает прогрессивные идеи, среди которых: обеспечение репродуктивного здоровья, оплачиваемый отпуск, налоговые льготы на детей и безопасность в вопросе использования оружия. Такие инициативы вице-президент хотела бы продвигать в случае победы на выборах.

Также, как пишет издание, Харрис понравилась биография Уолза - он был школьным учителем, помощником футбольного тренера и является ветераном Нацгвардии США. Она ожидает, что такой выбор хорошо воспримут штаты "голубой стены" (штаты, которые много лет подряд голосовали за демократов на выборах).

Также команда Харрис оценила характеристику Уолза, которую он дал экс-президенту США Дональду Трампу и его кандидату в вице-президенты сенатору Джею ди Вэнсу. Он прозвал их "странными", что завирусилось в течение последних двух недель.

В то же время, как рассказали изданию у главного конкурента Уолза губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, общение между ним и Харрис прошло не так хорошо. После их встречи в воскресенье он дал понять, что ему "трудно дается решение оставить свою нынешнюю должность губернатора Пенсильвании, чтобы претендовать на пост вице-президента".