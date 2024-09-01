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Почему об экстренных отключениях света не предупреждают: объяснение энергетиков

Фото: ДТЭК объяснил, почему нет предупреждений об экстренных отключениях света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев не предупреждают об экстренных отключениях света. Электрики объяснили причину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В Украине ежедневно применяют графики отключения света. Однако иногда энергетики прибегают к применению экстренных отключений света, о которых никто не предупреждает.

"Экстренные отключения - это всегда неожиданно. Мы делаем это только тогда, когда нужно немедленно оградить систему от перегрузки. Как только получаем команду об экстренном отключении, информируем об этом на нашей странице и на сайте", - пояснили в компании.

Напомним, что после недавних обстрелов Украина снова вернулась к графикам отключения света. Пока ситуация в энергетике уже более сбалансирована, однако время от времени энергетики все же применяют экстренные или аварийные отключения для стабилизации.

РБК-Украина сообщало, какими будут отключения света 1 сентября.

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ДТЭКОтключения светаЭнергетики