Почему об экстренных отключениях света не предупреждают: объяснение энергетиков

В Украине ежедневно применяют графики отключения света. Однако иногда энергетики прибегают к применению экстренных отключений света, о которых никто не предупреждает.

"Экстренные отключения - это всегда неожиданно. Мы делаем это только тогда, когда нужно немедленно оградить систему от перегрузки. Как только получаем команду об экстренном отключении, информируем об этом на нашей странице и на сайте", - пояснили в компании.