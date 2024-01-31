Почему доллар популярнее евро и в какой валюте лучше хранить сбережения: ответ эксперта

Резервная валюта

"Евро является официально признанной МВФ резервной валютой, она очень популярна в нашем регионе, несколько стран даже поддерживают монетарный режим фиксированного курса к евро или к корзине валют, в который евро занимает наибольшую долю", - сказал он.

По его словам, "доллар в мире более популярен для сбережений и расчетов и еще будет долго таким, но в европейском регионе сбережения в евро диктует рынок".

"Жителям Украины я бы советовал не забывать и о гривне", - добавил эксперт.

Пока что в Украине традиционно валютой для сбережений и установления цен на некоторые товары являет доллар. По данным НБУ, за 2023 год банки ввезли в Украину 7,8 млрд наличных долларов, а евро - на 1,5 млрд в эквиваленте.

Колебания курса и советы по вложениям в валюте

За время своего существования евро продемонстрировал стабильность даже несмотря на значительно большее количество кризисов в зоне евро, чем в США. Первоначальный курс евро/доллар был зафиксирован на уровне 1,18. Сейчас этот курс - около 1,09.

Однако в течение года курс евро по отношению к доллару может существенно колебаться, иногда на 10% и более, и Шапран советует обращать внимание на это.

По его словам, человеку без профессиональной подготовки достаточно легко потерять на колебаниях валютного курса в течение 1-2 лет.

"Чтобы минимизировать потери, сберегайте в валюте расходов, которые планируете. Если вы планируете расходы в евро, то лучше накапливать в евро. Если расходы значительны, например на дорогие товары (авто, бытовая техника и т.д.) то стоит поинтересоваться у продавца о формировании цены на импорт, от какой валюты зависит цена на товар", - сказал эксперт.

Шапран также советует проводить диверсификацию валютного портфеля, особенно если нет четкого представления о предстоящих расходах.

"99% населения Украины осуществляет расходы в гривне, поэтому она также должна быть популярной валютой для сбережений, тем более что ставки по депозитам в гривне значительно выше депозитов в инвалюте, а риск девальвации нацвалюты минимален", - сказал он.

По данным НБУ, в декабре 2023 года средняя ставка по новым депозитам в гривне для населения составила 11,7% годовых, в валюте - 1,0%.

Другие валюты

Как отметил Шапран, иностранной валютой номер один остается доллар США, популярны евро, британский фунт, канадский доллар, интересным для сбережений является швейцарский франк.

"Доля инвалюты в портфеле сбережений у каждого должна быть своя, в соответствии с затратами. Гривна и резервные валюты, признанные МВФ, вполне подходят для сбережений", - добавил эксперт.

Что касается перспектив увеличения доли евро в Украине для сбережений по мере процесса вступления в ЕС, то эксперт не уверен в этом, поскольку пока у нас есть тренд к низким ставкам по валютным депозитам и достаточно низкий риск к существенной девальвации национальной валюты.

"По итогам 2023 года можно было получить 15-17% годовых в достаточно приличных банках, а поскольку курс доллара и евро существенно не изменился, то выгода очевидна", - сказал он.

Единая европейская валюта

В зону евро теперь входят 20 стран из 27 стран Европейского Союза, что производит ее способом оплаты около 350 миллионов человек. Используется также в шести других европейских государствах. Доля евро составляет около 20% в международных резервах стран и около 20% в расчетах SWIFT. Объем наличных денег в евро несколько меньше, чем доллара США, но сопоставим.

Шапран убежден, что евро сохранится в качестве единой валюты для стран ЕС, "больше того, зона евро будет расширяться".