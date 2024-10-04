Почему доллар подорожал за последний год: глава НБУ назвал основные причины

"Мы понимаем, что по итогам года управляемой гибкости люди в первую очередь будут учитывать показатель девальвации официального курса. Да, официальный курс гривны к доллару ослаб почти на 13%", - написал он.

По его словам, это произошло на фоне сочетания экзогенных факторов (более длительная и интенсивная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте"), смягчение монетарной политики и валютных ограничений Нацбанком, что было критически важно для бизнеса и стимулирования экономической активности.

В то же время, отметил Пышный, такая динамика курса, во-первых, позволила удержать инфляцию в течение этого года близко к цели НБУ (5%), а ее ускорение в августе было ожидаемо и обусловлено факторами на стороне предложения продовольственных товаров. Во-вторых – не подвела дальнейшее улучшение инфляционных ожиданий. В-третьих, способствовала улучшению состояния внешней торговли: дефицит торговли за восемь месяцев 2024 года снизился до 22,2 млрд долларов по сравнению с 24,5 млрд долларов в прошлом году. В-четвертых, такое ослабление гривни не привело к привлекательности активов в национальной валюте.

"Да, за год курс гривны к доллару на наличном рынке, где покупает и продает валюту населения, ослаб на 9%. Напомню, что ставки по гривневым срочным депозитам год назад даже за вычет налогов превышали 12%. Ставки по облигациям внутреннего государственного займа были еще выше и достигали 19%", - напомнил глава НБУ.

Пышный добавил, что в контексте привлекательности гривны задачей НБУ, прежде всего, является защита гривневых сбережений населения от инфляции. "Эта защита была обеспечена в полной мере, в том числе благодаря умеренной курсовой динамике", - считает он.