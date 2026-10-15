Почему доллар и евро могут идти в разные стороны: Тарас Козак объяснил, как работает рынок

– Почему доллар и евро могут одновременно двигаться в противоположных направлениях по отношению к гривне?

– Национальный банк Украины прежде всего контролирует изменения курса доллара к гривне, поскольку именно они больше всего волнуют население. Колебания на этом рынке он сглаживает, в то время как колебания курса гривны к евро – нет.

Рынок доллар-евро – это огромный мировой валютный рынок Forex, самый большой в мире. Каждый день на нем торгуют на триллионы долларов и евро. Поэтому одна валюта может расти, а другая – падать.

Предугадать, как и насколько будут меняться их курсы, сложно, ведь на это влияют геополитические события. Дональд Трамп что-то сказал – рынок ушел в одну сторону. Что-то произошло в мире – и он двигается в другой. Ситуация непредсказуема.

Соответственно, если доллар существенно вырос по отношению к евро, то, вероятнее всего, он немного подорожает и к гривне, а евро подешевеет к гривне. Такой сценарий вполне возможен.

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– Если гривна слабеет по отношению к доллару, но евро дешевеет, значит ли это, что гривня фактически укрепляется по отношению к европейской валюте?

– Да. Укрепление означает, что за евро дают меньше гривен. Например, если раньше курс составлял 52 гривны за евро, а сейчас – 50 с копейками, это значит, что гривня укрепляется по отношению к европейской валюте.

Однако это не означает, что можно делать далеко идущие выводы о чрезвычайной силе гривны. Речь идет только о ситуативном изменении курса.

Если рассматривать долгосрочную перспективу, то есть годы, то гривна дешевеет по отношению к основным мировым валютам.

Девальвация гривны предусмотрена соответствующими программами. Каждый год закладывают небольшой процент девальвации, поскольку инфляция в Украине значительно выше. Девальвация связана с инфляцией: чем выше инфляция в Украине, тем больше, соответственно, должна быть девальвация гривны по отношению к другим валютам.

Эта связь не является прямой, но в среднем она работает. К примеру, если за определенный период цены в Украине растут вдвое, то примерно вдвое должна подешеветь и гривна по отношению к основным мировым валютам.

Это необходимо, чтобы сохранялось соотношение стоимости товаров. К примеру, если килограмм бананов в Украине стал стоить вдвое дороже, то в долларах или евро его цена должна оставаться примерно такой же, как и раньше. Соответственно, гривна должна подешеветь по отношению к этим валютам примерно вдвое. Так работает эта обратная связь.

– На какую валюту НБУ больше ориентируется при принятии решений по валютному рынку?

– На доллар. Однако нельзя сказать, что Национальный банк совсем не обращает внимания на евро. Он также учитывает его курс, но одновременно сглаживать колебания по обеим валютам невозможно.

Если одна валюта растет по отношению к другой, то где-то будут возникать пики: курс одной валюты будут сглаживать, а другой – нет. Поэтому иногда мы видим резкие скачки курса евро. Это вызывает ажиотаж среди населения: люди видят, что евро подорожал и спешат его покупать. Затем евро падает в цене.

Однако такая реакция не всегда оправдана. Анализировать краткосрочные колебания курса евро к гривне и делать на их основе далеко идущие выводы бессмысленно.

– При каких условиях евро может снова опередить доллар по темпам подорожания в Украине?

– Украина здесь ни при чем. Евро может вырасти по отношению к доллару из-за геополитических событий. Что-то происходит в мире – курс евро по отношению к доллару растет. Происходят другие события – евро падает.

Курс гривны к евро рассчитывается на основе двух показателей. Сначала берут курс гривны к доллару, сформировавшийся по результатам межбанковских торгов в Украине, поскольку Национальный банк производит эти расчеты в долларах. Затем этот курс умножают на международный курс евро по отношению к доллару.

То есть, непосредственно торгов гривной к евро в Украине не происходит.

– Что важнее для украинцев, экономящих в валюте: прогноз гривни по отношению к доллару или соотношение доллара и евро в мире?

– Украинцам нужно определиться, какую часть сбережений они будут держать в национальной валюте, а какую – в иностранной. Экономия в иностранной валюте также можно разделить между долларом и евро. Тогда не придется постоянно следить за тем, какая из этих валют подорожала.

Например, можно держать 50% сбережений в гривне – в частности, в ОВГЗ или на депозитах – 25% в долларах и 25% в евро. Независимо от того, как будут меняться курсы доллара и евро между собой, такой подход поможет более спокойно относиться к колебаниям.

Поэтому не стоит постоянно переходить из евро в доллар, а затем из доллара в евро, ведь это приводит только к потерям. Каждая такая операция сопровождается расходами на обмен. В результате физические лица теряют деньги.

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