Почему некоторые люди худеют быстро, а другие - нет? Названы 6 ключевых причин

Генетика является самым большим фактором

Диетолог Бриджит Титгемайер рассказала, что генетика играет важную роль в способности худеть, поскольку она обеспечивает схемы, по которым работает наш организм. Например, у некоторых людей есть генетические однонуклеотидные полиморфизмы (SNP), которые могут быть связаны с увеличением или уменьшением риска похудения.

Это также может в определенной степени быть связано с тем, лучше ли человек реагирует на диету с высоким содержанием жиров или с низким содержанием углеводов.

Некоторые гены влияют на то, где именно тело накапливает жир (живот, бедра, талия) и как эффективно использует его в качестве источника энергии. Например, варианты генов могут способствовать "экономному" обмену веществ - тело сохраняет жир даже при сниженном количестве калорий.

Содержание жира в организме

Диетолог Карла Дуэньяс рассказала, если человек имеет больше жира в организме, то, вероятно, потеряет его быстрее, чем тот, чья масса тела ближе к идеальной.

Потеря жира наблюдается в разных частях тела в разные моменты. В одну неделю он может теряться с бедер, а на следующей - с живота. Это частично определяется генетикой, но также и тем, какие мышцы мы тренируем.

Стресс

Стресс вызывает повышение уровня гормона кортизола - "гормона стресса". Высокий кортизол:

повышает аппетит, особенно к "быстрым" углеводам и жирной пище

способствует накоплению жира, особенно в области живота

снижает эффективность сжигания жира

Многие люди в стрессе склонны к эмоциональному перееданию - едят больше, чтобы "заесть" тревогу или печаль. Также выбор пищи часто становится менее здоровым (сладкое, фастфуд). Иногда стресс вызывает потерю аппетита, но это не так часто.

Стресс часто приводит к плохому сну, а недостаток сна повышает уровень голода и снижает мотивацию к активности. Усталость из-за стресса делает физические упражнения менее эффективными или невозможными.

Интенсивность физических упражнений важна

То, насколько интенсивно вы тренируетесь и сколько усилий прилагаете к фитнес-программам, будет влиять на похудение.

Ваш организм может реагировать на физические нагрузки быстрее, чем у вашего друга, если вы тренируетесь с более высокой интенсивностью. Если вы работаете усерднее и сжигаете больше калорий, возможно, вы похудеете быстрее.

Если вы регулярно занимались спортом в прошлом, то мышечная память может активизироваться, когда вы снова начнете выполнять комплекс упражнений.

Некоторые люди сжигают больше калорий в состоянии покоя

Базальный уровень метаболизма - это количество энергии, необходимое организму для функционирования в состоянии покоя. Он определяет метаболизм, то есть скорость, с которой организм перерабатывает пищу для получения топлива (то есть сжигает калории).

Хотя базовый метаболизм (BMR) в определенной степени определяется генетикой, он также связан с возрастом и тем, насколько вы активны каждый день. Например, если вам за 40, а вашему другу еще не исполнилось 30, то ваш метаболизм, вероятно, будет медленнее, что затруднит быструю потерю веса.

Лекарства и состояния могут препятствовать потере веса

Лекарства, которые могут влиять на вес:

антидепрессанты

противозачаточные таблетки (некоторые гормональные контрацептивы)

стероидные препараты

препараты для лечения диабета (например, инсулин или некоторые другие антидиабетические средства)

антипсихотические препараты

Медицинские состояния, которые могут мешать похудению: